F1-Piloten für 2026: Cadillac setzt auf Erfahrung

Valtteri Bottas ist einer der beiden Fahrer, die bei Cadillac zum Zug kommen sollen

Die offizielle Bestätigung steht noch aus, doch das Cadillac-Team soll die Verträge für die beiden Fahrer für die Saison 2026 bereits unterschrieben haben. Berichten zufolge kommen zwei erfahrene Piloten zum Zug.

Die Formel 1 wird sich nach der laufenden Saison verändern. Das liegt nicht nur an den umfassenden Regeländerungen, die sowohl Chassis als auch Antriebseinheit betreffen. Sondern auch an Neueinsteiger Cadillac. Die Amerikaner werden als elftes Team die Startaufstellung erweitern.

Die Frage, welche Fahrer zum Zug kommen, hat die Experten, Berichterstatter und Fans gleichermassen beschäftigt. Die Entscheidungsträger im Team haben die Qual der Wahl, denn sowohl routinierte Piloten als auch junge Aufsteiger hofften auf eines der beiden Cockpits im US-Team.



Schon früh zeichnete sich die Verpflichtung von Sergio Pérez ab, der zuletzt für das Red Bull Racing Team auf Punktejagd gegangen war. Der 35-jährige Mexikaner musste Ende des vergangenen Jahres sein Cockpit nach vier Jahren im Rennstall aus Milton Keynes räumen. Schon zuvor hatte er zehn Jahre GP-Erfahrung gesammelt – bei Sauber, McLaren und Force India (später Racing Point).

Neben dem sechsfachen Rennsieger aus Guadalajara soll mit Valtteri Bottas ein weiterer erfahrener Pilot für Cadillac ins Rennen steigen. Der 35-jährige Finne bestritt 2013 seine erste Saison in der Königsklasse, er startete als Mercedes-Junior im Kundenteam Williams. Nach vier Jahren beim Rennstall aus Grove wechselte er ins Werksteam der Sternmarke.

Fünf Jahre lang war er an der Seite von Lewis Hamilton unterwegs und sammelte dabei zehn GP-Siege. 2019 und 2020 wurde er WM-Zweiter, 2017 und 2021 schloss er die WM als Gesamtdritter ab. Danach wechselte er ins Sauber-Team, mit dem er weniger Erfolg hatte.

Das Duo soll bald offiziell bestätigt werden, die entsprechende Mitteilung kündigte Cadillac bereits während der Sommerpause an. Diese neigt sich zu Ende, in der nächsten Woche nehmen die Formel-1-Piloten ihre Arbeit auf dem Rundkurs von Zandvoort wieder auf.

