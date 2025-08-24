Lando Norris (McLaren): Pole-Fluch überwunden

Lando Norris hat mit drei Siegen in den jüngsten vier Grands Prix die Lücke zu seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri an der WM-Spitze verringert. Der Brite glänzte auch in anderer Hinsicht, betont CEO Zak Brown.

Für Lando Norris läuft der WM-Kampf derzeit ganz nach Wunsch. Der McLaren-Star, der bereits im vergangenen Jahr im Fight um die WM-Krone war, konnte zuletzt drei Siege in vier Grands Prix feiern. Damit verkürzte er seinen Rückstand auf seinen Teamkollegen Oscar Piastri auf nunmehr neun WM-Zähler.

Die gute Form zeigt sich auch mit Blick auf seine Fähigkeit, den Vorteil der Pole-Position zu nutzen und auch als Erster ins Ziel zu kommen, wie Zak Brown betont. Im Gespräch mit «Racer.com» sagt der CEO von McLaren: «Ich denke, Lando ist in Top-Form. Es gab eine Zeit, in der es hiess, Lando sei nicht in der Lage, von der Pole aus zu gewinnen.»

«Aber er hat vier seiner letzten fünf Rennen, die er von der Pole aus in Angriff genommen hat, für sich entschieden. Ich denke deshalb, dass diese Aussagen nicht mehr zutreffen», fügte der 53-jährige Amerikaner an. «Nun, da er so viele Siege von der Pole aus geholt hat, redet niemand mehr darüber. Darüber solltet ihr also schreiben», ergänzte er.

Brown verwies auch auf Charles Leclerc, auf den er grosse Stücke hält: «Er hat auch nicht viele Rennen von der Pole aus gewonnen, aber ich glaube nicht, dass das an seiner Leistung liegt. Vielmehr zeigt es, wie gut er auf einer Runde in der Lage ist, ein Auto zu bewegen, dem letztlich das Renntempo fehlt. Das soll also keineswegs abwertend verstanden werden, ich halte ihn für ein grosses Talent.»

