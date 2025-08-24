Bernie Ecclestone: Das sagt er zum Formel-1-Kalender

Bernie Ecclestone schwang lange das Zepter in der Formel 1. Der Baumeister der modernen Königsklasse verriet unlängst, welches Rennen seiner Meinung nach im WM-Kalender fehlt und welcher GP sein Lieblingsrennen ist.

Jahrzehntelang war er der Mann, der über die Formel-1-Rennen und WM-Teilnehmer entschied: Bernie Ecclestone hat als Baumeister der modernen Königsklasse den Sport wie kein anderer geprägt. Jahrzehntelang lenkte er die Geschicke der Formel 1, bevor der das Zepter im Januar 2017 an Liberty Media übergab.

Seither ist es ruhig geworden um den kleinen Mann mit der grossen Brieftasche. Ecclestone geniesst sein Leben abseits des Scheinwerferlichts. Nur selten zeigt er sich noch im Fahrerlager – zuletzt war er in Budapest dabei, as die 40. Ausgabe des Ungarn-GP gefeiert wurde. Dabei gab er Károly Méhes von «F1Destinations.com» ein Interview, in dem er auch über sein Lieblingsrennen sprach.

Auf die Frage, ob dies sein Heimrennen in Silverstone sei, winkte der in der Schweiz beheimatete Brite lachend ab: «Definitiv nicht Silverstone, überhaupt nicht! Wenn. man mich fragt, welches Rennen ich gerne besuchen würde, dann wäre das wahrscheinlich der Kanada-GP. Die Strecke ist grossartig und Montreal ist eine wirklich schöne Stadt. Baku ist auch eine grossartige Stadt.»

Ein Rennen, das seiner Meinung nach noch im modernen WM-Kalender fehlt, ist jenes in Südafrika. «Der afrikanische Kontinent hat ein Rennen verdient», betont der 94-Jährige. «Sie kommen der Umsetzung näher, aber wie immer ist es eine Frage der Politik und der finanziellen Mittel, die gefunden werden müssen.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20