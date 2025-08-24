Rubens Barrichello: Rookie-Champion mit 53 Jahren!

Der frühere Formel-1-Pilot Rubens Barrichello hat sich in der NASCAR Brazil Series als Rookie zum Champion gekürt. Der 53-jährige Brasilianer schaffte dies mit dem Sieg in seiner Heimatstadt São Paulo.

Rubens Barrichello hat schon viele Erfolge gefeiert, von 1993 bis 2011 war er in der Formel 1 unterwegs und feierte in 322 GP-Starts elf Siege. Der Brasilianer fuhr für Jordan, Stewart, Ferrari, Honda, Brawn und Williams. Alle seine GP-Triumphe feierte er als Teamkollege von Michael Schumacher mit dem Ferrari-Team.

Nach seinem Formel-1-Abschied nach der Saison 2011 gab Montoya unter anderem auch in der IndyCar und in legendären 24h-Rennen von Le Mans in der Saison 2017 Gas. In der Stock Car Pro Series konnte der 68-fache GP-Podeststürmer 2014 und 2022 den Gesamtsieg holen.

Nun hat der mittlerweile 53 Jahre alte Rennfahrer aus São Paulo einen weiteren Erfolg eingefahren. In der NASCAR Brazil Series sicherte er sich den Gesamtsieg. Dies tat er mit dem Triumph beim sechsten Rennwochenende in seiner Heimatstadt São Paulo.

Damit konnte er seinen Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Thiago Camilo auf 32 Punkte ausbauen. «Mein Herz schlägt mir bis zum Hals und ich bin überglücklich», freute sich der ehemalige GP-Star über den vorzeitigen Gesamtsieg.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20