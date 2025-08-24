Rubens Barrichello: Rookie-Champion mit 53 Jahren!
Rubens Barrichello
Rubens Barrichello hat schon viele Erfolge gefeiert, von 1993 bis 2011 war er in der Formel 1 unterwegs und feierte in 322 GP-Starts elf Siege. Der Brasilianer fuhr für Jordan, Stewart, Ferrari, Honda, Brawn und Williams. Alle seine GP-Triumphe feierte er als Teamkollege von Michael Schumacher mit dem Ferrari-Team.
Nach seinem Formel-1-Abschied nach der Saison 2011 gab Montoya unter anderem auch in der IndyCar und in legendären 24h-Rennen von Le Mans in der Saison 2017 Gas. In der Stock Car Pro Series konnte der 68-fache GP-Podeststürmer 2014 und 2022 den Gesamtsieg holen.
Nun hat der mittlerweile 53 Jahre alte Rennfahrer aus São Paulo einen weiteren Erfolg eingefahren. In der NASCAR Brazil Series sicherte er sich den Gesamtsieg. Dies tat er mit dem Triumph beim sechsten Rennwochenende in seiner Heimatstadt São Paulo.
Damit konnte er seinen Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Thiago Camilo auf 32 Punkte ausbauen. «Mein Herz schlägt mir bis zum Hals und ich bin überglücklich», freute sich der ehemalige GP-Star über den vorzeitigen Gesamtsieg.
Ungarn-GP, Hungaroring
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h
02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec
03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916
04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560
05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040
06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min
07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174
08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451
09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645
10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde
11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1
12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1
13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1
14. Carlos Sainz (E), Williams, +1
15. Alex Albon (T), Williams, +1
16. Esteban Ocon (F), Haas, +1
17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1
18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
Out
Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt
WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 284 Punkte
02. Norris 275
03. Verstappen 187
04. Russell 172
05. Leclerc 151
06. Hamilton 109
07. Antonelli 64
08. Albon 54
09. Hülkenberg 37
10. Ocon 27
11. Alonso 26
12. Stroll 26
13. Hadjar 22
14. Gasly 20
15. Lawson 20
16. Sainz 16
17. Bortoleto 14
18. Tsunoda 10
19. Bearman 8
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 559 Punkte
02. Ferrari 260
03. Mercedes 236
04. Red Bull Racing 194
05. Williams 70
06. Aston Martin 52
07. Sauber 51
08. Racing Bulls 45
09. Haas 35
10. Alpine 20