Oscar Piastri: «Ich bin kein perfekter Fahrer»

Formel-1-WM-Leader Oscar Piastri erntet viel Lob für seine Einsätze in diesen Jahr. Der McLaren-Star wird mit den ganz grossen des Sports verglichen. Das freut den Australier, der auch betont: «Niemand ist perfekt.»

Obwohl Oscar Piastri erst seine dritte Formel-1-Saison bestreitet, führt er die WM an. Der 24-Jährige aus Melbourne hat allerdings nur neun Punkte Vorsprung auf seinen McLaren-Teamkollegen Lando Norris. Dennoch freut er sich über die eigenen Leistungen und schwärmt im Gespräch mit «Formula1.com»: «Das ist unglaublich, vor allem die vergangenen sechs Monate waren unfassbar – anders kann ich es gar nicht sagen.»

«Bereits im vergangenen Jahr konnten wir schon Erfolge feiern und die Konstrukteursmeisterschaft für uns gewinnen. Aber in diesem Jahr ist alles ganz anders. Einige Wochenenden nehmen wir mit dem Wissen in Angriff, dass wir höchstwahrscheinlich mit dem eigenen Teamkollegen um den Sieg kämpfen werden. Das is eine einzigartige Situation und es ist ziemlich cool, das hinzubekommen. Bisher hatten wir sehr viel Spass», erzählte der achtfache GP-Sieger, der für seine diesjährigen GP-Einsätze viel Lob erntet.

Auch McLaren-Teamchef Andrea Stella findet nette Worte und vergleicht seine Schützlinge mit den grossen Namen, mit denen er selbst zusammengearbeitet hat. Piastri sagt dazu: «Es ist interessant zu hören, wie diese Fahrer waren, Leute wie Michael Schumacher oder Fernando Alonso, mit denen Andrea bereits zusammengearbeitet hat. Das waren keine schlechten Fahrer!»

«Es ist immer interessant zu hören, was sie so stark gemacht hat und auch, wo ihre Schwächen lagen. Es ist schon gut zu wissen, dass diese mehrfachen Weltmeister auch nicht perfekt waren. Ich bin ja auch kein perfekter Fahrer, ich denke, niemand ist perfekt. Aber natürlich ist es schön, wenn man im gleichen Atemzug mit den Besten der Formel 1 genannt wird», ergänzt der WM-Leader.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20