Wheatley: Freude über Max Verstappens Entscheidung

Jonathan Wheatley sass jahrelang an der Boxenmauer von Red Bull Racing, jetzt ist er Teamchef des Sauber-Rennstalls, der im nächsten Jahr als Audi-Werksteam in der Königsklasse antreten wird

Jonathan Wheatley hat zwar die Fronten gewechselt, der frühere Red Bull Racing-Sportchef und heutige Sauber-Teamchef freut sich dennoch über Max Verstappens Entscheidung, seinem Team treu zu bleiben.

Jahrelang war Jonathan Wheatley eines der Aushängeschilder des Red Bull Racing Teams. Der Brite sass als Sportchef mit an der Boxenmauer und arbeitete eng mit dem langjährigen Teamchef Christian Horner zusammen. Dieser musste nach dem Rennen in Silverstone seinen Hut ziehen, als Nachfolger wurde Laurent Mekies bestimmt, der zuvor die Geschicke des Racing Bulls Teams gelenkt hatte.

Den Platz des Franzosen nahm mit Alan Permane ein weiterer Mitarbeiter aus den eigenen Reihen ein. Sehr zur Freude von Wheatley, der bei «Sky Sports F1» über seine Zeit bei Red Bull Racing sagte: «Rückblickend kann ich sagen, dass ich dort 19 wundervolle Jahre verbracht habe. Was Christian Horner erreicht hat, ist aussergewöhnlich. Das kann man ihm nicht nehmen. Was wir als Team geschafft haben, ist das auch.»

Natürlich äusserte sich Wheatley auch zur Entscheidung von Max Verstappen, seinem Team treu zu bleiben. Damit beendete der vierfache Weltmeister die Gerüchte um einen möglichen Wechsel zum Mercedes-Werksteam. Wheatley erklärt: «Ich habe es genossen, jede Sekunde von Max’ Karriere mitzuerleben. Und ich freue mich für ihn, dass er sich wohl fühlt und motiviert ist, weiterzumachen.»

«Mehr noch als all das haben zwei meiner besten Freunde durch den Wechsel an der Spitze den nächsgten Schritt in ihrer Karriere machen können. Alan Permane kenne ich seit 34 Jahren, seit meiner ersten Formel-1-Saison. Jetzt ist er Teamchef bei den Racing Bulls. Und natürlich hat auch Laurent die Chance bekommen, CEO und Teamchef bei Red Bull Racing zu werden», ergänzt der 58-Jährige.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20