Fernando Alonso nach Ausfall: «Es ist frustrierend!»

Formel-1-Routinier Fernando Alonso war in Monza auf Top-10-Kurs, als er einen Ausfall hinnehmen musste. Der zweifache Weltmeister aus dem Aston Martin Team war sichtlich frustriert, als er vor die Kamera trat.

Die Hoffnung auf ein starkes Ergebnis im Königlichen Park von Monza hielt nicht lange: Fernando Alonso, der von Startplatz 8 ins 16. Rennen des Jahres gestartet war, fiel wegen eines Aufhängungsschadens aus. Dieser ereignete sich nach einem wilden Ritt über die Randsteine – die rechte Vorderradaufhängung gab nach und der sicher geglaubte siebte Platz war damit Geschichte.

Sichtlich verärgert erklärte der Spanier nach dem Rennen: «Das ist sehr frustrierend, denn ich war auf der siebten Position unterwegs und ich denke, das wären sechs wichtige Punkte gewesen, die wir hätten mitnehmen können. Aber das haben wir wieder verloren.»

«Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich in Monaco das Auto abstellen musste, weil wir ein Problem mit der Antriebseinheit hatten – da war ich als Sechster unterwegs. Nun war ich Siebter, als die Aufhängung brach. Wir haben einfach kein Glück und haben nun schon viele Punkte liegen gelassen», sprach der 44-Jährige Klartext.

«Aber wir haben das Rennen gut umgesetzt, ich konnte Kimi Antonelli beim Start überholen und beim Boxenstopp kam ich dann an Gabriel Bortoleto vorbei. Alles sah sehr gut aus. Ich fuhr wie immer über die Randsteine, deshalb war es wohl einfach Pech. Es war schon frustrierend, leider gewöhne ich mich langsam an dieses Gefühl», ergänzte der 32-fache GP-Sieger.

Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik

WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20