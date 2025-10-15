Häkkinen: Schumi hat uns zu Höchstleistung angespornt
Mika Häkkinen diesen Sommer in Goodwood
Mika Häkkinen und Jacques Villeneuve sind fast 30 Jahre nach ihren Titel-Fights noch immer voll des Lobes für Michael Schumacher! Beim Sport-Festival der Gazzetta dello Sport im italienischen Trient sprachen die beiden Weltmeister über ihren damals ärgsten Rivalen um die Titel – und wie Schumi sie zu Bestleistungen inspiriert hat.
1997er-Weltmeister Jacques Villeneuve erinnert sich an sein Titeljahr: «Die Meisterschaft gegen Ferrari zu gewinnen, war etwas Besonderes, etwas Großartiges. Ich weiß, dass das nicht allen gefallen hat, vor allem euch hier.» Er spielt auf das italienische Publikum an. «Aber so war es nun mal. Und man sah es sogar an den zufriedenen Gesichtern der anderen Teams.»
Villeneuve erinnert sich: «Michael gab nie auf. Er wollte gewinnen. Er war der Fahrer, den es zu schlagen galt. Wenn man ihn schlug, wusste man, dass man etwas Großes erreicht hatte. Denn man hatte den Stärksten geschlagen. Du warst stärker als der Stärkste.»
Neben Villeneuve auf der Bühne war Mika Häkkinen, Weltmeister von 1998 und 1999. Der Finne über Schumi: «Er war ein starker Fahrer. Ein Großer. Sehr aggressiv. Sehr aufmerksam in technischer Hinsicht. Er hatte die Fähigkeit, alle zu Höchstleistungen anzuspornen, die mit ihm zusammenarbeiteten. Und auch seine Gegner, wie mich.» Häkkinen gelang das gleich zweimal – und in den Jahren danach übernahm Schumi dann das Ruder, gewann von 2000 bis 2004 fünf Weltmeisterschaften in Serie.
