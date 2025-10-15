Häkkinen: Schumi hat uns zu Höchstleistung angespornt

Seine früheren Weggefährten Mika Häkkinen und Jacques Villeneuve erinnern sich an ihre WM-Fights in den späten 90ern und daran, wie Michael Schumacher sie beide zu Höchstleistungen angespornt hat.

Mika Häkkinen und Jacques Villeneuve sind fast 30 Jahre nach ihren Titel-Fights noch immer voll des Lobes für Michael Schumacher! Beim Sport-Festival der Gazzetta dello Sport im italienischen Trient sprachen die beiden Weltmeister über ihren damals ärgsten Rivalen um die Titel – und wie Schumi sie zu Bestleistungen inspiriert hat.

1997er-Weltmeister Jacques Villeneuve erinnert sich an sein Titeljahr: «Die Meisterschaft gegen Ferrari zu gewinnen, war etwas Besonderes, etwas Großartiges. Ich weiß, dass das nicht allen gefallen hat, vor allem euch hier.» Er spielt auf das italienische Publikum an. «Aber so war es nun mal. Und man sah es sogar an den zufriedenen Gesichtern der anderen Teams.»

Villeneuve erinnert sich: «Michael gab nie auf. Er wollte gewinnen. Er war der Fahrer, den es zu schlagen galt. Wenn man ihn schlug, wusste man, dass man etwas Großes erreicht hatte. Denn man hatte den Stärksten geschlagen. Du warst stärker als der Stärkste.»

Neben Villeneuve auf der Bühne war Mika Häkkinen, Weltmeister von 1998 und 1999. Der Finne über Schumi: «Er war ein starker Fahrer. Ein Großer. Sehr aggressiv. Sehr aufmerksam in technischer Hinsicht. Er hatte die Fähigkeit, alle zu Höchstleistungen anzuspornen, die mit ihm zusammenarbeiteten. Und auch seine Gegner, wie mich.» Häkkinen gelang das gleich zweimal – und in den Jahren danach übernahm Schumi dann das Ruder, gewann von 2000 bis 2004 fünf Weltmeisterschaften in Serie.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1



*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20