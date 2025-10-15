Pierre Gasly: Weit entfernt, Anomalien gefunden

Pierre Gasly muss sich vor dem Formel-1-Rennen in Austin eingestehen, dass sein Team weit von der eigenen Zielsetzung entfernt ist. Dennoch: In Singapur gefundene Anomalien machen dem Franzosen Hoffnung.

Das französische Alpine-Team ist mit 20 Punkten abgeschlagen Letzter in der Team-WM. Entsprechend ist auch die Stimmung vor dem letzten Saisonviertel. Pierre Gasly: «Im Moment ist klar, dass wir in Sachen Wettbewerbsfähigkeit noch weit von unserem Ziel entfernt sind.»

Dennoch ist nicht alles schlecht, ein wenig Zuversicht hat er noch – allerdings vor allem mit Blick aufs nächste Jahr und auf einige kommende Strecken im Rest von 2025. Der Franzose: «Ich bin überzeugt, dass bessere Zeiten vor uns liegen, insbesondere wenn wir auf die verbleibenden sechs Rennen und einige Strecken blicken, die besser zu unserem Auto passen, und natürlich auf das Jahr 2026.»

In Singapur wurde Gasly Vorletzter, startete allerdings wegen Veränderungen an seinem Alpine unter Parc-Fermé-Bedingungen aus der Boxengasse. Gasly: «Ein positiver Aspekt in Singapur war, dass wir einige Änderungen am Auto vorgenommen haben, um unser aktuelles Leistungsniveau besser zu verstehen und Daten dazu zu sammeln. Wir haben einige Anomalien in den Daten gefunden, die sich als wertvoll erwiesen haben, und ich weiß, dass wir dieses Wochenende nach Austin fahren werden, um auf meiner Seite der Garage eine Verbesserung anzustreben.» Dazu hofft er, dass der Circuit of the Americas für sein Auto schmeichelhafter sein wird.

In der rennfreien Woche zwischen Singapur und Austin hat sich Gasly ein wenig vom Rennsport abgelenkt, aber auch im Simulator vorbereitet und von anderen Profisportlern gelernt: Bei einem Treffen mit den Spielern eines Pariser Rugby-Vereins habe er viel gelernt, wie er verrät. Gasly: «Anschließend war ich zusammen mit Philippe Krief und François Provost bei der offiziellen Eröffnung des neuen Alpine Atelier in Paris.» Jetzt in Austin geht es aber zurück auf die Rennstrecke – für den Schlusssport von sechs Rennwochenenden binnen acht Wochen.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1



*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20