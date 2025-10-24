Yuki Tsunoda über seine Zukunft: «Habe es verdient»
Yuki Tsunoda wagt vor dem Mexiko-GP eine Kampfansage
Für Yuki Tsunoda steht derzeit viel auf dem Spiel. Denn der Red Bull Racing-Teamkollege von Max Verstappen kämpft um seinen Verbleib in der Königsklasse. Am liebsten würde er bei seinem aktuellen Brötchengeber bleiben. Und im Fahrerlager des Autódromo Hermanos Rodríguez erklärte er, warum er das Cockpit neben dem vierfachen Weltmeister seiner Meinung nach auch verdient hat.
«Ich habe viel verbessert – und ich bin auch noch dabei, mich weiter zu verbessern, deshalb habe ich es verdient, dass ich im nächsten Jahr im selben Team sein kann», erklärte der kleine Japaner, und betonte: «Ich bin zuversichtlich, was meine Situation angeht. Ich versuche natürlich, mein Bestes zu geben und möglichst viele Punkte zu sammeln.»
Seine Rolle sei klar, stellte Tsunoda klar: «Was die Position angeht, muss ich so weit vorne wie nur möglich landen. Das bietet dem Team mehr Optionen, wenn es um die Strategie geht. Und wenn ich Max helfen kann, den ersten Platz in der WM-Wertung zu erobern, oder unseren Gegnern das Leben schwerer machen kann, dann werde ich das natürlich auch tun. Das ist meine Aufgabe.»
Der 25-Jährige fügte selbstbewusst an: «Ich bin überzeugt, dass ich auf dem richtigen Weg bin und mich in vielen Bereichen verbessere. Ich glaube, dass wir noch die Chance haben, den zweiten Platz in der Teamwertung zu erreichen, und dass Max noch Chancen auf den WM-Titel hat. Deshalb versuche ich, vor unseren Gegnern zu bleiben und ihm so gut wie möglich zu helfen.»
USA-GP, Circuit of the Americas
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h
02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec
03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373
04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678
06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456
07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714
08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249
09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min
10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001
11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209
12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778
13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746
14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000
15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043
16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808
17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde
18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
Out
Carlos Sainz (E), Williams, Kollision
WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 346 Punkte
02. Norris 332
03. Verstappen 306
04. Russell 252
05. Leclerc 192
06. Hamilton 142
07. Antonelli 89
08. Albon 73
09. Hülkenberg 41
10. Hadjar 39
11. Sainz 38
12. Alonso 37
13. Stroll 32
14. Lawson 30
15. Ocon 28
16. Tsunoda 28
17. Gasly 20
18. Bearman 20
19. Bortoleto 18
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 341
03. Ferrari 334
04. Red Bull Racing 331
05. Williams 111
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 69
08. Sauber 59
09. Haas 48
10. Alpine 20