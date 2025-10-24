Yuki Tsunoda über seine Zukunft: «Habe es verdient»

Red Bull Racing-Pilot Yuki Tsunoda kämpft um seinen Platz in der Formel 1. Zuletzt holte er in Austin im Sprint und im GP Punkte. Vor dem Mexiko-Kräftemessen bewertet er seine Leistung – und wagt eine Kampfansage.









Für Yuki Tsunoda steht derzeit viel auf dem Spiel. Denn der Red Bull Racing-Teamkollege von Max Verstappen kämpft um seinen Verbleib in der Königsklasse. Am liebsten würde er bei seinem aktuellen Brötchengeber bleiben. Und im Fahrerlager des Autódromo Hermanos Rodríguez erklärte er, warum er das Cockpit neben dem vierfachen Weltmeister seiner Meinung nach auch verdient hat.

«Ich habe viel verbessert – und ich bin auch noch dabei, mich weiter zu verbessern, deshalb habe ich es verdient, dass ich im nächsten Jahr im selben Team sein kann», erklärte der kleine Japaner, und betonte: «Ich bin zuversichtlich, was meine Situation angeht. Ich versuche natürlich, mein Bestes zu geben und möglichst viele Punkte zu sammeln.»

Seine Rolle sei klar, stellte Tsunoda klar: «Was die Position angeht, muss ich so weit vorne wie nur möglich landen. Das bietet dem Team mehr Optionen, wenn es um die Strategie geht. Und wenn ich Max helfen kann, den ersten Platz in der WM-Wertung zu erobern, oder unseren Gegnern das Leben schwerer machen kann, dann werde ich das natürlich auch tun. Das ist meine Aufgabe.»

Der 25-Jährige fügte selbstbewusst an: «Ich bin überzeugt, dass ich auf dem richtigen Weg bin und mich in vielen Bereichen verbessere. Ich glaube, dass wir noch die Chance haben, den zweiten Platz in der Teamwertung zu erreichen, und dass Max noch Chancen auf den WM-Titel hat. Deshalb versuche ich, vor unseren Gegnern zu bleiben und ihm so gut wie möglich zu helfen.»

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20