Frust von Kimi Antonelli: So hat das Team reagiert

Formel-1-Rookie Kimi Antonelli erlebte nach einem guten Start in seine GP-Karriere eine Leistungskrise, die für viel Frust sorgte. Wie er wieder auf die Erfolgsspur zurückfand, hat er nun verraten.

Der Druck war gross, schliesslich musste Kimi Antonelli im zarten Alter von 18 Jahren in die Fussstapfen des siebenfachen Weltmeisters Lewis Hamilton treten. Der Start in die Formel-1-Karriere verlief für den jungen Italiener dennoch erfreulich. In den ersten drei GP-Wochenenden schaffte er es gleich in die Punkte, dann folgte der erste Nuller, wobei der die Top-10 als Elfter nur knapp verpasste, bevor er wieder zwei Mal punktete.

Doch dann wurde es schwierig für den Teenager aus Bologna, der drei Nuller in Folge hinnehmen musste, bevor er in Kanada als Dritter des Rennens seinen ersten Podestplatz erzielte. Auf den Erfolg folgten weitere Nullrunden, nur einen Punkt holte er in den fünf darauffolgenden Rennwochenenden. Danach fand er wieder in die Erfolgsspur und holte in vier Rennen vier Mal Punkte.

Dass er die Leistungskrise überwinden konnte, lag nicht zuletzt auch an seinem Team. Denn Mercedes reagierte mit einem grossen Meeting, wie Antonelli berichtet. «Weil die Resultate nicht stimmten, wurde der Frust immer grösser, bis er schliesslich zu gross wurde. Mir wurde klar, dass ich mich nur auf das Endergebnis, und nicht auf das Grundsätzliche und den Prozess konzentrierte.»

«Nach Monaten setzten wir uns schliesslich zu einem grossen Meeting zusammen», erzählt der mittlerweile 19-Jährige aus Bologna. «Wir waren uns einig, dass sich etwas ändern musste, und seither habe ich auch eine ganz andere Herangehensweise. Ich fokussiere mich viel mehr auf die Aufgabe, die lautet, schnell zu fahren und alles gut hinzubekommen. Und ich weiss, dass die richtigen Ergebnisse rauskommen, wenn ich das richtig hinbekomme.»

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20