Lando Norris: Gute Noten für die eigene Leistung

Bereits im vergangenen Jahr kämpfte Lando Norris um den WM-Titel – und musste sich gegen Max Verstappen geschlagen geben. In diesem Jahr ist alles anders, wie der McLaren-Star erklärt.

Für Lando Norris verlief der jüngste GP in Austin erfreulich. Mit dem zweiten Platz hinter Sieger Max Verstappen konnte der Brite die Lücke zu seinem Teamkollegen Oscar Piastri an der WM-Spitze auf nur 14 Punkte verringern. Dafür stellt er sich selbst ein gutes Zeugnis aus: «Es war nicht einfach, das waren einige WM-Zähler, die ich wettmachen konnte, und das gegen einen unglaublich starken Fahrer, der im gleichen Auto sitzt. Was das angeht, denke ich, dass ich einen guten Job gemacht habe.»

Dass Verstappen in den vergangenen Wochen auch aufholen konnte und nunmehr 26 Punkte hinter ihm auf Platz 3 lauert, sei keine Überraschung, schliesslich habe der Titelverteidiger aus dem Red Bull Racing Team das ganze Jahr hindurch mit Pole-Runden seinen Speed unter Beweis gestellt, betont er. «Aber für mich ändert das nichts», stellt Norris klar. «Ich versuche jedes Wochenende, das Rennen für mich zu entscheiden, das ist meine Herangehensweise.»

Dennoch fühle sich der WM-Fight ganz anders als im vergangenen Jahr an. «Ich bin in einer anderen Position und auch die Vorgehensweise der anderen Jungs ist anders, wenn man sie mit dem letzten Jahr vergleicht. Deshalb habe auch ich meinen Ansatz geändert. Dabei geht es um die Feinheiten, die man gelernt hat. Es sind kleine Entscheidungen, die man hier und da trifft, sei es in Bezug auf das Setup oder die Strategie, ob man angreift oder verteidigt, kleine Dinge, die helfen können oder auch nicht», erklärt er.

Er glaube an seine WM-Chance. «Ganz sicher», betont der 25-Jährige, relativiert aber auch im gleichen Atemzug: «Das bedeutet aber nicht, dass ich eine sehr viel bessere Chance habe. Ich kämpfe gegen einen Fahrer, der nach seiner zweiten Saison einen Riesensprung gemacht hat. Und gleichzeitig auch gegen einen vierfachen Champion. Das sind zwei der besten Fahrer der Welt.»

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20