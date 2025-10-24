Fernando Alonso: «Max macht den Unterschied»

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso kann in diesem Jahr nicht um den WM-Titel kämpfen. Der zweifache Champion bewertet die eigene Leistung und spricht auch über die Aufholjagd von Max Verstappen.

Die Formel-1-WM neigt sich ihrem Ende zu, die GP-Stars bereiten sich gerade auf das fünftletzte Kräftemessen in Mexiko-Stadt vor, und an der Spitze der Fahrer-Tabelle wird es immer spannender. Nachdem Max Verstappen in Austin seinen dritten Sieg in den jüngsten vier Rennen feiern konnte, hat der Red Bull Racing-Star seinen Rückstand auf das McLaren-Duo weiter verkürzt.

Von WM-Spitzenreiter Oscar Piastri trennen den Titelverteidiger nun 40 Punkte, der Abstand zum zweitplatzierten Lando Norris beträgt 26 WM-Zähler. Dass sich der Niederländer so stark zurückmelden und den Druck auf die beiden McLaren-Teamkollegen wieder vergrössern konnte, überraschte nicht nur so manchen GP-Berichterstatter, sondern auch die Konkurrenz.

Fernando Alonso gestand im Fahrerlager von Mexiko: «In gewisser Hinsicht ist das schon überraschend, denn McLaren war sehr dominant und Red Bull Racing hatte zur Saisonmitte hin Mühe, das nötige Tempo zu finden. Aber nun haben sie offenbar die richtige Richtung mit dem Auto gefunden.» Gleichzeitig betonte der Asturier: «Wenn das Auto gut genug ist, dann wird Max den Unterschied machen. So gesehen ist es vielleicht doch keine allzu grosse Überraschung.»

Alonso weiss aus eigener Erfahrung: «Im WM-Titelkampf können sich die Dinge schnell ändern – von Rennen zu Rennen oder sogar von einem Tag auf den anderen. Es kann sein, dass du am Trainingsfreitag ein gewissen Gefühl fürs Auto hast, das dann im Qualifying wieder ganz anders ist. Es kommt ganz darauf an, wie sich das Ganze entwickelt.»

Seine eigene Leistung und die seines Aston Martin Teams bewertet der 32-fache GP-Sieger kritisch: «Wir sind immer sehr selbstkritisch, und im Grunde sind wir die ganze Saison 2025 unter den Erwartungen geblieben. Und wir machen uns da auch nichts vor, was unser fehlendes Tempo angeht. Gleichzeitig geben wir jedes Wochenende unser Bestes und versuchen, mit dem, was wir haben, die nötige Leistung abzuliefern. In Austin wurde ich Zehnter, und den einen Punkt, den es dafür gibt, nehme ich natürlich gerne hin. Manchmal sind es ein paar WM-Zähler mehr, aber ich denke nicht, dass es etwas ist, das man feiern sollte. Es war eine schwierige Saison, und das wird sich auch nicht ändern.»

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20