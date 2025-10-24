Sergio Pérez: Erneut Ferrari-Test – nach 14 Jahren!

​2026 kehrt der Mexikaner Sergio «Checo» Pérez (35) in die Formel 1 zurück, als Pilot des neuen Cadillac-Rennstalls. Zur Vorbereitung fährt der sechsfache GP-Sieger einen Test – mit einem Ferrari!

Wenn Cadillac 2026 in der Königsklasse antritt, dann setzen die Amerikaner auf solide Werte: Sie treten mit dem Finnen Valtteri Bottas und mit dem Mexikaner Sergio Pérez an.

Zur Vorbereitung für das Team und auch um ein wenig den Rost abzuklopfen, wird «Checo» Pérez dabei im November einen Formel-1-Ferrari testen. Es handelt sich um ein zwei Jahre altes Auto des Typs SF-23. Gefahren wird in Imola. Zur Erinnerung: Ferrari ist Motorenpartner von Cadillac.

Der 281-fache GP-Teilnehmer Pérez dazu: «Der Test wird sehr nützlich sein, weil ich schon mit den Mechanikern und Ingenieuren arbeiten kann. Ich will mich so gut als möglich vorbereiten, denn die Wintertests gehen ja schon im Januar los. Ich sitze schon heute regelmässig im Simulator.»

Noch verhandelt wird, ob dabei auch Bottas fahren kann (er steht bis Ende 2025 bei Mercedes unter Vertrag) und in welcher Lackierung der Ferrari auf die Bahn geht.



Pérez im Ferrari, Moment mal, da war doch was?



Genau: Vor zwölf Jahren galt der Mexikaner Sergio Pérez als kommender GP-Sieger. Er war Mitglied der Fahrer-Akademie von Ferrari und testete 2011/2012 für die Italiener, doch dann machte Pérez etwas, was nur wenige Rennfahrer wagen: Er gab Ferrari einen Korb.



Der Mexikaner erhielt die Möglichkeit, 2013 für McLaren-Mercedes zu fahren – also verliess er das Nachwuchsprogramm von Ferrari und seinen sicheren Platz bei Sauber.



Doch nach nur einem Jahr McLaren musste der Mexikaner gehen und wurde durch Kevin Magnussen ersetzt.



Im Laufe der Zeit ist der Mittelamerikaner zum verlässlichen Wert geworden, mit Red Bull Racing wurde «Checo» 2023 WM-Zweiter hinter Max Verstappen, er gewann sechs Grands Prix.



In einem Podcast der offiziellen Formel-1-Seite erzählte Pérez davon, wie es eigentlich mit ihm hätte weitergehen müssen: Geplant war ein weiteres Lehrjahr bei Sauber, bevor er 2014 an die Seite von Fernando Alonso zu Ferrari befördert werden sollte. Dies jedenfalls gemäss Gesprächen mit dem damaligen Ferrari-Teamchef Stefano Domenicali.



Aber wie so oft im Leben kam alles anders: Pérez versemmelte sich die Ferrari-Chancen, indem er bei McLaren unterzeichnete. Aber wieso eigentlich? Der Mexikaner damals: «Ich war in Maranello, Domenicali sprach von einem Vorvertrag für 2014. Zu jener Zeit war Mercedes an mir interessiert, Ferrari und auch McLaren. Ich sah mich in einer ganz starken Position. Ich dachte mir jedoch – ich muss so schnell als möglich in ein Top-Auto wechseln, ich kann Weltmeister werden!»



«Rückblickend war das ein Fehler. Der Wechsel zu McLaren kam zur falschen Zeit. Ich hätte lieber ein Jahr länger bei Sauber bleiben sollen, mit der Aussicht, 2014 einen Ferrari zu fahren.»



«Mir war schon klar, dass mit dem McLaren-Vertrag das Thema Ferrari beendet sein würde. Der wahre Fehler bestand darin, für nur ein Jahr bei McLaren zu unterschreiben. Mein damaliges Management hat einfach keinen guten Job gemacht.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20













