Montoya: «Verstappen gegen McLaren – Crash kommt»

​Der Kolumbianer Juan Pablo Montoya behält den Puls am GP-Sport. Der siebenfache GP-Sieger sagt, wie er den WM-Dreikampf Oscar Piastri gegen Lando Norris gegen Max Verstappen einschätzt.

Juan Pablo Montoya gehört zu jenen Piloten, die vom puren Talent her potenzielle Formel-1-Weltmeister waren. Der heute 50-jährige Kolumbianer hat mehrfach offen zugegeben, dass er aus seinen Möglichkeiten zu wenig gemacht hat.

Dennoch reichte es zu sieben GP-Siegen und dem dritten WM-Schlussrang 2002 und 2003. Das gibt uns die Brücke zum aktuellen Dreikampf um die Fahrer-WM 2025 zwischen Oscar Piastri und Lando Norris von McLaren sowie Max Verstappen mit Red Bull Racing. Beim Portal joefortune.com nimmt Montoya die Lage vor dem Mexiko-GP unter die Lupe.

Montoya sagt: «Wenn Max Verstappen gegen die McLaren-Fahrer noch den Titel holt, dann wäre das für mich die grösste Überraschung der jüngeren Formel-1-Historie. Mit einem so dominanten Auto die Fahrer-WM nicht zu gewinnen, das wäre für McxLaren schon ein Wahnsinn.»

«Ich glaube immer noch, dass McLaren gewinnen wird. Aber dieser Mehrkampf ist grossartig fürs Fernsehen und die Einschaltquoten. Und wenn es ganz knapp wird, werden Max und einer der beiden McLarens einen Crash haben, der kommt, keine Frage.»



«Max Verstappen kann auf alles pfeifen. Er wird sich denken: „Mir kann alles egal sein. Ich will jedes Rennen gewinnen und sie schlagen, aber wenn nicht, bin ich schon Weltmeister.“»



«Irgendwann kommt ein kritischer Angriff. Und wenn es hart auf hart geht, dann sehe ich Piastri nicht in der Lage, Verstappen die Stirn zu bieten. Der Oscar von Miami oder den Rennen fünf, sechs oder sieben wäre aggressiv genug gewesen, um diese Chancen zu nutzen, siehe die Art und Weise, wie er in Jeddah dagegenhielt. Aber der Oscar von heute? Den sehe ich nicht. Piastri muss langsam aufwachen. Er ist schnell genug, um die Meisterschaft zu gewinnen, aber er muss sein Aggressions-Niveau wieder steigern.»



«Max hat vier WM-Titel gewonnen und alle Erfahrung, die er braucht. Die anderen beiden müssen aufs Ganze gehen. Am Ende der Saison muss man diese Einstellung haben – alles in die Waagschale legen.»



«Da hat Lando in Texas auf mich den besseren Eindruck hinterlassen. Er hat den aufsässigen Leclerc zwei Mal überholt. Er hat sich richtig ins Zeug gelegt. Das sagt viel über seine Einstellung aus. Wenn ich Oscar oder Max wäre, würde ich mir wegen Lando Sorgen machen.»



Wie geht das gemäss Montoya in Mexiko weiter? «McLaren wird in Mexiko und Brasilien richtig stark sein – aber Red Bull Racing ist mit Max überall gut. Und das ist derzeit das grosse Problem für McLaren, dass der Rennwagen von RBR inzwischen auf jeder Art Strecke Spitzenergebnisse einfahren kann.»



«In Las Vegas wird McLaren Mühe haben. Der Wagen baut zu viel Luftwiderstand auf. McLaren muss zudem proaktiver in Sachen Strategie werden und endlich aufhören, einfach nur auf Red Bull Racing zu reagieren.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision







WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20





