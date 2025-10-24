Zak Brown (McLaren) dachte: «Verstappen zu Mercedes»

​Monatelang hat Zak Brown immer wieder Unruhe gestiftet, mit Aussagen, wonach Max Verstappen wohl Red Bull Racing verlassen und zu Mercedes ziehen werde. Nun beteuert er: «Das dachte ich wirklich.»

Das Sprichwort sagt: Im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt. Als der englische Dichter John Lyle im 16. Jahrhundert auf diesen Gedanken kam, war die Formel 1 noch in weiter Ferne. Inzwischen dürfen wir sie getrost hinzufügen.

Ein wenig psychologische Brandstiftung gehört zum Werkzeugkasten der Rennställe in der Königsklasse des Autosports, und als McLaren-CEO Zak Brown monatelang darüber spekulierte, dass der Niederländer Max Verstappen wohl Red Bull Racing verlassen und zu Mercedes ziehen werde, da wurde das von den meisten Fachleuten als Getöse eingestuft, um bei einem Gegner tüchtig Unruhe zu erzeugen.

Aber der 53-jährige Kalifornier aus Los Angeles sagt nun im Telegraaf: Er dachte wirklich, dass dies so kommen würde.



Brown erklärt in der niederländischen Tageszeitung: «Ich dachte wirklich lange, Max würde nach dieser Saison zu Mercedes wechseln, aber inzwischen wissen wir längst – das wird nicht passieren.»



«Tatsächlich geht es in letzter Zeit überhaupt nicht mehr um Verstappens Zukunft. Das sagt Einiges aus über die Leistung von Max und von Red Bull Racing.»



«Red Bull Racing schien auseinanderzufallen, aber jetzt ist da wieder Ruhe eingekehrt. Das sind keine guten Nachrichten für uns.»



«Max scheint im Moment besser zu fahren denn je. Deshalb nehmen wir ihn im Titelkampf extrem ernst. Es wäre überaus dumm, dies nicht zu tun.»







1. Training, Mexiko

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,380 min

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:18,487

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:18,760

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,784

05. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:18,916

06. Arvid Lindblad (GB), Red Bull Racing, 1:18,997

07. Esteban Ocon (F), Haas, 1:19,038

08. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:19,090

09. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:19,331

10. Alex Albon (T), Williams, 1:19,384

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:19,409

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,472

13. Pato O’Ward (MEX), McLaren, 1:19,680

14. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:19,689

15. Paul Aron (EST), Alpine, 1:19,862

16. Ryo Hirakawa (J), Haas, 1:20,073

17. Ayumu Iwasa (J), Racing Bulls, 1:20,153

18. Luke Browning (GB), Williams, 1:20,310

19. Jak Crawford (USA), Aston Martin, 1:20,371

20. Antonio Fuoco (I), Ferrari, 1:20,854