Mark Webber: «Oscar Piastri kommt zurück in die Spur»

​Der neunfache GP-Sieger Mark Webber spricht nach dem Brasilien-GP über seinen Schützling Oscar Piastri. Webber glaubt: «Oscar hatte eine schwere Zeit, jetzt geht es um Charakterstärke.»

WM-Leader Lando Norris hat einen tollen Lauf: Sieg von Pole-Position in Mexiko, Sieg von Pole auch in Brasilien. Er hat seinen Vorsprung auf den McLaren-Stallgefährten Oscar Piastri ausgebaut auf 24 Punkte. Zur Erinnerung – für einen GP-Sieg gibt’s 25 Punkte.

Der 25-jährige Norris kann in dieser Phase der WM mehr Speed aus dem McLaren holen als der 24-jährige Piastri. Die grosse Frage ist: Kann Oscar nochmals zulegen?

Piastri-Manager Mark Webber (215 Grands Prix, neun Siege, drei Mal WM-Dritter) ist überzeugt: Diese Suppe ist noch nicht gegessen.

Der 49-jährige Australier sagt beim britischen Channel 4: «Wir werden Oscar wieder in die Spur bringen. Ich glaube nicht, dass es ihm an Motivation mangelt, um es mal so auszudrücken.»



«Oscar hatte eine schwere Zeit, aber jetzt geht es um Charakterstärke. Es geht darum, die tiefen inneren Antriebe zu aktivieren, die man braucht, um zurückzukommen. Er muss nun die Stärke finden, um sich zu wehren.»



«Natürlich ist das ein langer Weg für ihn. Es ist ja an sich schon unglaublich, dass er so früh in seiner Karriere um einen Weltmeistertitel kämpft. Im dritten Jahr bereits titelfähig zu sein, das kommt selten vor in der Formel 1. Es gibt nicht viele, die das so früh in ihrer Karriere geschafft haben, Lewis Hamilton ist einer davon.»



«Das muss man natürlich mit einbeziehen, um zu verstehen, wie das für Oscar aussehen kann, ohne ihn zu sehr unter Druck zu setzen.»



«Als ich um den Titel kämpfte, war ich schon ein alter Hase. Ich war am Ende meiner Karriere, Oscar steht noch ganz am Anfang.»



«Er bekommt Unterstützung, hier und da Ermutigung, aber ich sehe, dass er sehr motiviert ist und anhaltend hart arbeitet.»



Beim kommenden Grand Prix von Las Vegas braucht Piastri endlich wieder mal ein Erfolgserlebnis – denn seit Platz 3 in Monza stand er nicht mehr auf dem Siegerpodest!



Unfall in Baku, Vierter in Singapur, Fünfter in Texas, Mexiko und Brasilien, so wird das nichts gegen einen dermassen stark fahrenden Norris.







São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22