George Russell (Mercedes/2.): Angst vor Reifenschaden
Kurz nach dem Start zum Sprint von Katar: Piastri vor Russell
Nach dem faden Sprint von Katar muss sich George Russell lediglich Sieger Oscar Piastri beugen: P2 für den 27-jährigen Engländer, damit sieben WM-Punkte im Sack.
Der Brite berichtet nach dem 19 Runden kurzen Lauf auf dem Lusail International Circuit: «Das war ein Rennen, das sich ziemlich einsam angefühlt hat. Es hat Spass gemacht, volle Kanne zu fahren, aber ganz ehrlich – gegen Oscar hatte ich nicht den Hauch einer Chance.»
«Da der Abstand zu Norris hinter mir stabil war, war es letztlich ein ereignisloser Sprint. Aber ich hatte Angst vor einem Reifenschaden – wenige Runden vor Schluss begannen Vibrationen. Ich dachte: Oh-oh, das fühlt sich an wie ein platter Reifen. Aber zum Glück ging alles gut und ich konnte P2 nach Hause tragen.»
«Ich konnte das Tempo der McLaren mitgehen, aber das bedeutet für mich nicht, dass ich das auch später in der GP-Quali und am Sonntag im Rennen kann. Am Freitag fand ich es in der Sprint-Quali knifflig, eine fehlerfreie Runde zusammenzusetzen.»
«Aber der Sprint hat gezeigt: Die Quali prägt das Rennen. Und selbst wenn wir im Grand Prix zwei Reifenwechsel haben werden, wird das auch im WM-Lauf so sein.»
«Ich glaube nicht, dass wir über eine volle Renndistanz den Speed haben, um diesen Grossen Preis zu gewinnen, aber ich lasse mich da gerne überraschen.»
Sprint, Lusail International Circuit
01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 26:51,033 min
02. George Russell (GB), Mercedes, +4,951 sec
03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,279
04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +9,054
05. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, + 19,327
06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,391
07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,556
08. Carlos Sainz (E), Williams, +27,333
09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +28,206
10. Alex Albon (T), Williams, +28,925
11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +32,966
12. Oliver Bearman (GB), Haas, +34,529
13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +35,182
14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +36,916
15. Esteban Ocon (F), Haas, +38,838
16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +39,638
17. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +46,171
18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,534 min
19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:17,960
20. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:20,804
WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 396 Punkte
02. Piastri 374
03. Verstappen 371
04. Russell 301
05. Leclerc 226
06. Hamilton 152
07. Antonelli 140
08. Albon 73
09. Hadjar 51
10. Hülkenberg 49
11. Sainz 49
12. Alonso 42
13. Bearman 41
14. Lawson 36
15. Ocon 32
16. Stroll 32
17. Tsunoda 32
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 770 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 441
03. Red Bull Racing 400
04. Ferrari 378
05. Williams 122
06. Racing Bulls 90
07. Aston Martin 74
08. Haas 73
09. Sauber 68
10. Alpine 22
Alle Sprint-Sieger
Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes
Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes
Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes
Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing
Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes
Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Shanghai 2024 ¬– Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2024 – Lando Norris (GB), McLaren
Katar 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes
Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari
Miami 2025 – Lando Norris (GB), McLaren
Spa 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2025 – Lando Norris (GB), McLaren
Katar 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren