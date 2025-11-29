George Russell (Mercedes/2.): Angst vor Reifenschaden

​George Russell hat den Sieg im Sprint von Katar klar verpasst: Platz 2 hinter Oscar Piastri. Der Mercedes-Fahrer zeigt eine solide Leistung, gibt aber zu: «Ich hatte Angst vor einem Reifenschaden.»

Nach dem faden Sprint von Katar muss sich George Russell lediglich Sieger Oscar Piastri beugen: P2 für den 27-jährigen Engländer, damit sieben WM-Punkte im Sack.

Der Brite berichtet nach dem 19 Runden kurzen Lauf auf dem Lusail International Circuit: «Das war ein Rennen, das sich ziemlich einsam angefühlt hat. Es hat Spass gemacht, volle Kanne zu fahren, aber ganz ehrlich – gegen Oscar hatte ich nicht den Hauch einer Chance.»

«Da der Abstand zu Norris hinter mir stabil war, war es letztlich ein ereignisloser Sprint. Aber ich hatte Angst vor einem Reifenschaden – wenige Runden vor Schluss begannen Vibrationen. Ich dachte: Oh-oh, das fühlt sich an wie ein platter Reifen. Aber zum Glück ging alles gut und ich konnte P2 nach Hause tragen.»

«Ich konnte das Tempo der McLaren mitgehen, aber das bedeutet für mich nicht, dass ich das auch später in der GP-Quali und am Sonntag im Rennen kann. Am Freitag fand ich es in der Sprint-Quali knifflig, eine fehlerfreie Runde zusammenzusetzen.»



«Aber der Sprint hat gezeigt: Die Quali prägt das Rennen. Und selbst wenn wir im Grand Prix zwei Reifenwechsel haben werden, wird das auch im WM-Lauf so sein.»



«Ich glaube nicht, dass wir über eine volle Renndistanz den Speed haben, um diesen Grossen Preis zu gewinnen, aber ich lasse mich da gerne überraschen.»







Sprint, Lusail International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 26:51,033 min

02. George Russell (GB), Mercedes, +4,951 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,279

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +9,054

05. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, + 19,327

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,391

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,556

08. Carlos Sainz (E), Williams, +27,333

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +28,206

10. Alex Albon (T), Williams, +28,925

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +32,966

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +34,529

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +35,182

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +36,916

15. Esteban Ocon (F), Haas, +38,838

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +39,638

17. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +46,171

18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,534 min

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:17,960

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:20,804







WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 396 Punkte

02. Piastri 374

03. Verstappen 371

04. Russell 301

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 140

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 49

12. Alonso 42

13. Bearman 41

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 32

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 770 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 441

03. Red Bull Racing 400

04. Ferrari 378

05. Williams 122

06. Racing Bulls 90

07. Aston Martin 74

08. Haas 73

09. Sauber 68

10. Alpine 22





