Max Verstappen 4. in Katar: Grosses Problem unlösbar?

​Formel-1-Champion Max Verstappen ist beim ereignisarmen Sprint von Katar auf Rang 4 ins Ziel gekommen. Danach spricht der Red Bull Racing-Star über sein grösstes Problem auf dieser Strecke.

Gleich nach dem Start zum Katar-Sprint hatten die Fans von Max Verstappen die Hoffnung, dass hier noch was geht: Max rauschte gleich an Alonso vorbei, sein Red Bull Racing-Stallgefährte Yuki Tsunoda leistete natürlich nicht viel Gegenwehr, Max damit auf P4.

Der 69-fache GP-Sieger machte danach Druck auf Lando Norris, aber nahe genug für einen Angriff war der Niederländer nie. Es blieb beim vierten Platz, damit verliert er weiter an Boden auf Norris und auch auf Sprint-Sieger Oscar Piastri.

Max Verstappen sagt zum 19 Runden kurzen Rennen auf dem Lusail International Circuit: «Der Start war natürlich gut, und in den ersten drei Runden habe ich etwas Druck gemacht auf die Fahrer vor mir, um mir vielleicht eine Chance zu erarbeiten – weil ich wusste, dass Überholen schwierig werden würde. Aber danach hatte ich wieder die gleichen Probleme wie am Freitag, und je mehr die Reifen verschleissen, desto stärker macht sich das bemerkbar.»

Wie im Training hüpfte der Wagen stark, und Verstappen musste seinen Angriff abbrechen. «Ich bin dann im Grunde nur mein eigenes Rennen gefahren.»



«Vor der GP-Quali müssen wir versuchen, dieses Hüpfen des Autos und das Untersteuern in den langgezogenen Kurven in den Griff zu bekommen – das ist immer noch ein grosses Problem.»



«Letztlich hatte ich einfach nicht den Speed, um mit den ersten Drei mitzuhalten. Selbst in den langsamen Kurven beim Anbremsen wippt mein Auto ständig, man kann also nicht konstant in die Kurve fahren. Das ist sehr ärgerlich.»



«Dieses so genannte Bouncing ist wirklich übel, vor allem auf einer Strecke wie dieser, wo die Aerodynamik so wichtig ist. Wenn dein Auto ständig auf und ab wippt, ist das einfach nur schlecht.»





Sprint, Lusail International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 26:51,033 min

02. George Russell (GB), Mercedes, +4,951 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,279

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +9,054

05. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, + 19,327

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,391

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,556

08. Carlos Sainz (E), Williams, +27,333

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +28,206

10. Alex Albon (T), Williams, +28,925

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +32,966

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +34,529

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +35,182

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +36,916

15. Esteban Ocon (F), Haas, +38,838

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +39,638

17. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +46,171

18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,534 min

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:17,960

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:20,804





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 396 Punkte

02. Piastri 374

03. Verstappen 371

04. Russell 301

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 140

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 49

12. Alonso 42

13. Bearman 41

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 32

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 770 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 441

03. Red Bull Racing 400

04. Ferrari 378

05. Williams 122

06. Racing Bulls 90

07. Aston Martin 74

08. Haas 73

09. Sauber 68

10. Alpine 22



