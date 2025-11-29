Max Verstappen 4. in Katar: Grosses Problem unlösbar?
Gleich nach dem Start zum Katar-Sprint hatten die Fans von Max Verstappen die Hoffnung, dass hier noch was geht: Max rauschte gleich an Alonso vorbei, sein Red Bull Racing-Stallgefährte Yuki Tsunoda leistete natürlich nicht viel Gegenwehr, Max damit auf P4.
Der 69-fache GP-Sieger machte danach Druck auf Lando Norris, aber nahe genug für einen Angriff war der Niederländer nie. Es blieb beim vierten Platz, damit verliert er weiter an Boden auf Norris und auch auf Sprint-Sieger Oscar Piastri.
Max Verstappen sagt zum 19 Runden kurzen Rennen auf dem Lusail International Circuit: «Der Start war natürlich gut, und in den ersten drei Runden habe ich etwas Druck gemacht auf die Fahrer vor mir, um mir vielleicht eine Chance zu erarbeiten – weil ich wusste, dass Überholen schwierig werden würde. Aber danach hatte ich wieder die gleichen Probleme wie am Freitag, und je mehr die Reifen verschleissen, desto stärker macht sich das bemerkbar.»
Wie im Training hüpfte der Wagen stark, und Verstappen musste seinen Angriff abbrechen. «Ich bin dann im Grunde nur mein eigenes Rennen gefahren.»
«Vor der GP-Quali müssen wir versuchen, dieses Hüpfen des Autos und das Untersteuern in den langgezogenen Kurven in den Griff zu bekommen – das ist immer noch ein grosses Problem.»
«Letztlich hatte ich einfach nicht den Speed, um mit den ersten Drei mitzuhalten. Selbst in den langsamen Kurven beim Anbremsen wippt mein Auto ständig, man kann also nicht konstant in die Kurve fahren. Das ist sehr ärgerlich.»
«Dieses so genannte Bouncing ist wirklich übel, vor allem auf einer Strecke wie dieser, wo die Aerodynamik so wichtig ist. Wenn dein Auto ständig auf und ab wippt, ist das einfach nur schlecht.»
Sprint, Lusail International Circuit
01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 26:51,033 min
02. George Russell (GB), Mercedes, +4,951 sec
03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,279
04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +9,054
05. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, + 19,327
06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,391
07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,556
08. Carlos Sainz (E), Williams, +27,333
09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +28,206
10. Alex Albon (T), Williams, +28,925
11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +32,966
12. Oliver Bearman (GB), Haas, +34,529
13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +35,182
14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +36,916
15. Esteban Ocon (F), Haas, +38,838
16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +39,638
17. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +46,171
18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,534 min
19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:17,960
20. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:20,804
WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 396 Punkte
02. Piastri 374
03. Verstappen 371
04. Russell 301
05. Leclerc 226
06. Hamilton 152
07. Antonelli 140
08. Albon 73
09. Hadjar 51
10. Hülkenberg 49
11. Sainz 49
12. Alonso 42
13. Bearman 41
14. Lawson 36
15. Ocon 32
16. Stroll 32
17. Tsunoda 32
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 770 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 441
03. Red Bull Racing 400
04. Ferrari 378
05. Williams 122
06. Racing Bulls 90
07. Aston Martin 74
08. Haas 73
09. Sauber 68
10. Alpine 22