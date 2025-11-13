Corvette-Vorbereitung: GT-Star Dennis Lind testet

Im Corvette-Team Steller Motorsport laufen die Vorbereitungen auf die 2026er GT World Challenge-Saison mit Hochdruck - GT-Star Dennis Lind wird die Z06 GT3.R in Barcelona testen

Bei Steller Motorsport laufen die Vorbereitungen auf die 2026er GT World Challenge Europe-Saison. Der ehemalige Lamborghini-Werksfahrer Dennis Lind wird in Barcelona die Corvette Z06 GT3.R testen.

Steller Motorsport blickt bereits auf die Saison 2026 voraus: Der dänische Fahrer Dennis Lind wird ab dem kommenden Montag für einen dreitägigen Test auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya zum britischen Team stoßen.

Lind bringt umfangreiche GT3-Erfahrung mit ins Team. Zu seinen Erfolgen zählen Titel in der Lamborghini Super Trofeo Europe und beim Weltfinale 2016, in der GT World Challenge Asia 2018 und in der British GT mit dem GT3 Pro-Am-Titel 2021 sowie eine Vielzahl von Rennsiegen in verschiedensten GT-Wettbewerben. Seine Erfahrung, sein Fachwissen, seine Schnelligkeit und sein Feedback werden Steller dabei helfen, das Corvette-Paket im Hinblick auf 2026 weiterzuentwickeln.

Bei den Testfahrten wird das Team beide Corvette Z06 GT3.R einsetzen, um nahtlos an das erfolgreiche Debütjahr in der GT World Challenge Europe Powered und die erste Saison mit Corvette-Fahrzeugen anzuknüpfen.

Ein zweites Auto wird im Laufe des Tests von mehreren Fahrern geteilt, angeführt vom britischen Youngster Lorcan Hanafin, der 2025 mit Steller Motorsport an der GT World Challenge Europe teilgenommen hat. Das Programm ermöglicht es dem Team, potenzielle Fahrerkonstellationen zu evaluieren und die Entwicklungsarbeit fortzusetzen.

Max Daymond, Teammanager von Steller Motorsport: «Diese drei Tage markieren den Beginn unserer Vorbereitung auf die 2026er Saison. Dennis bei uns zu haben, ist ein spannender und wichtiger Schritt. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung im GT3-Rennsport und seine Schnelligkeit steht außer Frage. Sein Input wird für uns bei der Weiterentwicklung des Autos und der Vorbereitung auf das nächste Jahr unglaublich wertvoll sein. Wir freuen uns auch, unsere Zusammenarbeit mit Lorcan fortzusetzen, der dieses Jahr großartige Arbeit für uns geleistet hat, und eine Reihe von Fahrern zu testen, während wir unsere Pläne für die nächste Saison schmieden.»

Dennis Lind fügte hinzu: «Ich freue mich natürlich sehr darauf, mit dem Steller-Team und einem für mich neuen Auto zu testen. Es ist schon eine Weile her, seit ich in einem Rennwagen gesessen habe, aber ich hoffe, dass ich dem Team einige wertvolle Daten und Rückmeldungen liefern kann, und ich bin mir sicher, dass ich auch viel Spaß haben werde.»

Der dreitägige Test auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya findet vom 17. bis 19. November statt und ist der erste Schritt im Vorsaison-Testprogramm von Steller Motorsport, da das Team ein starkes zweites Jahr in der GT World Challenge Europe powered by AWS anstrebt.