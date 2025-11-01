Danish ersetzt Yamanaka in Portimao und Valencia

Ryusei Yamanaka kann wegen einer Operation am Finger die laufende Saison nicht beenden. Für ihn einspringen wird Hakim Danish, der bei seinem Heim-GP in Malaysia vorige Woche sein Moto3-Debüt gegeben hat.

Nach der Wildcard jetzt der Vollzeiteinsatz für Hakim Danish – zumindest für zwei Rennen. Der Malaysier ersetzt Ryusei Yamanaka bei den kommenden beiden Rennwochenenden in Portimao und Valencia und damit den Rest der Saison. Das teilte das MSi-Team am Samstag mit.

Hakim Danish, Dritter im diesjährigen Red Bull Rookies-Cup, fuhr bereits bei seinem Heim-Wochenende in Malaysia in der Moto3, trat dort mit einer Wildcard an. Es war seine Moto3-Premiere. Nun kommt er erneut zum Einsatz – als Ersatz für den verletzten Ryusei Yamanaka.

Danish fährt außerdem in der Junioren-WM für das Team SIC, das mit MSi kooperiert, ist an diesem Wochenende auch wieder im Einsatz und in Barcelona auf der Piste. Bei seinem ersten Einsatz in der Moto3 vorige Woche in Malaysia schaffte es Danish nicht ins Klassement, er hatte Probleme mit seinem Motorrad.

Yamanaka verpasst (an WM-Rang 9 stehend) das WM-Finale in der Moto3 wegen einer Operation an seinem linken kleinen Finger.