Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Moto3: Noah Dettwiler ist wach

Danish ersetzt Yamanaka in Portimao und Valencia

Von Silja Rulle
Ryusei Yamanaka kann wegen einer Operation am Finger die laufende Saison nicht beenden. Für ihn einspringen wird Hakim Danish, der bei seinem Heim-GP in Malaysia vorige Woche sein Moto3-Debüt gegeben hat.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Nach der Wildcard jetzt der Vollzeiteinsatz für Hakim Danish – zumindest für zwei Rennen. Der Malaysier ersetzt Ryusei Yamanaka bei den kommenden beiden Rennwochenenden in Portimao und Valencia und damit den Rest der Saison. Das teilte das MSi-Team am Samstag mit.

Hakim Danish, Dritter im diesjährigen Red Bull Rookies-Cup, fuhr bereits bei seinem Heim-Wochenende in Malaysia in der Moto3, trat dort mit einer Wildcard an. Es war seine Moto3-Premiere. Nun kommt er erneut zum Einsatz – als Ersatz für den verletzten Ryusei Yamanaka.

Danish fährt außerdem in der Junioren-WM für das Team SIC, das mit MSi kooperiert, ist an diesem Wochenende auch wieder im Einsatz und in Barcelona auf der Piste. Bei seinem ersten Einsatz in der Moto3 vorige Woche in Malaysia schaffte es Danish nicht ins Klassement, er hatte Probleme mit seinem Motorrad.

Yamanaka verpasst (an WM-Rang 9 stehend) das WM-Finale in der Moto3 wegen einer Operation an seinem linken kleinen Finger.

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Dettwiler-Unfall: Pressesperre und Falschmeldungen

Von Thomas Kuttruf
Im Interesse aller Athleten und Beteiligten sollte von offizieller Seite alles getan werden, um den schlimmen Unfall der Moto3-Piloten Noah Dettwiler und Jose Antonio Rueda in Sepang aufzuarbeiten.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Sa. 01.11., 16:30, Motorvision TV
    Australian Drag Racing Championship
  • Sa. 01.11., 17:20, Motorvision TV
    All Wheel Drive Safari Challenge
  • Sa. 01.11., 17:40, ORF Sport+
    Motorsport: European Le Mans Series
  • Sa. 01.11., 17:45, Motorvision TV
    EMX Quad European Championship
  • Sa. 01.11., 18:00, Das Erste
    Sportschau
  • Sa. 01.11., 18:15, Motorvision TV
    US Pro Pulling
  • Sa. 01.11., 18:40, Motorvision TV
    Icelandic Formula Off-Road
  • Sa. 01.11., 19:05, Motorvision TV
    Legends Cars National Championship
  • Sa. 01.11., 19:15, ServusTV
    Servus Sport aktuell
  • Sa. 01.11., 20:00, Motorvision TV
    UK Rally Show
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C0111054513 | 5