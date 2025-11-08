Party in Portimao: Joel Kelso (KTM) feiert Pole

Das zweite Qualifying der Moto3-Klasse in Portimao sorgte für Spannung. Letztendlich setzte sich KTM-Pilot Joel Kelso durch – er feierte seine dritte Karriere-Pole. Sechs weitere KTM-Piloten folgten auf den Plätzen.

David Almansa hatte am Freitag im Zeittraining der Moto3-Klasse seine Honda auf Platz 1 gestellt. Der Spanier fuhr dabei 1:47,056 min und war eine Zehntelsekunde schneller als der Malaysia-GP-Sieger Taiyo Furusato (Honda). Maximo Quiles kommt als schnellster KTM-Pilot am Freitag in Portimao in das zweite Qualifying. Neben den Top-14 vom Freitagnachmittag, die sich damit automatisch für Q2 qualifiziert haben, kamen noch die Top-4-Fahrer aus Q1 dazu: Joel Esteban, Marco Morelli, Stefano Nepa und Guido Pini vom Team Liqui Moly Dynavolt Intact GP.

Die Temperaturen an der Algarve gingen langsam nach oben: 20 Grad Lufttemperatur, 29 Grad auf dem Asphalt. Pünktlich um 14.10 (MEZ) ging es für die 18 besten Moto3-Piloten auf dem Autodromo Internacional do Algarve ins zweite Qualifying.

Joel Kelso (KTM) setzte mit 1:47,603 min die erste Duftmarke, die vorläufig zu Platz 1 führte. Direkt dahinter setzten sich im ersten Anlauf Alvaro Carpe und Valentin Perrone. Schlecht lief es hingegen für Hakim Danish, der als Ersatzmann für Ryusei Yamanaka im Team MSI am Start steht: Der junge Pilot aus Malaysia stürzte gleich in seiner ersten schnellen Runde, fand aber den Weg schnell zurück zur Box.

Zur Halbzeit der 15-minütigen Session führte KTM-Pilot Maximo Quiles (1:47,044 min) vor Pini und Angel Piqueras. Kelso und Scott Ogden (KTM) belegten zu diesem Zeitpunkt die Top-5. Übrigens der All-Time-Lap-Record liegt bei 1:46,379 min und wird vom neuen Weltmeister Jose Antonio Rueda gehalten. Rueda, der nach dem schweren Unfall in Malaysia die letzten beiden Rennen der Saison 2025 verpasst, stellte diesen Rekord im letzten Jahr auf.

Im letzten Anlauf drehte Furusato auf: Der Japaner fuhr alleine starke Sektorenzeiten und verbesserte sich von Platz 14 auf Rang 6. Dann folgten die anderen Piloten, die teilweise in Zügen auf der Strecke unterwegs waren. Joel Kelso stellte seine KTM auf die Pole-Position mit einer Zeit von 1:46,764 min. Scott Ogden und Angel Piqueras komplettieren die erste Startreihe für den GP am Sonntag.

Während Maximo Quiles am Ende noch stürzte und nur noch Platz 4 für das Rennen mitnehmen konnte, kamen Guido Pini und Joel Esteban noch auf die Plätze 5 und 6. Casey O’Gorman, der Ersatzpilot beim Team Liqui Moly Dynavolt Intact GP für David Munoz, fuhr auf Rang 7 vor Adrian Fernandez (Honda) und David Almansa.

Ergebnisse Moto3 Portimao, Qualifying 2 (8. November):

1. Joel Kelso (AUS), KTM, 1:46,764 min

2. Scott Ogden (GB), KTM, +0,069 sec

3. Angel Piqueras (E), KTM, +0,163

4. Maximo Quiles (E), KTM, +0,280

5. Guido Pini (I), KTM, +0,297

6. Joel Esteban (E), KTM, +0,303

7. Casey O’Gorman (IRL), KTM, +0,395

8. Adrian Fernandez (E), Honda, +0,425

9. David Almansa (E), Honda, +0,438

10. Valentin Perrone (ARG), KTM, +0,467

11. Taiyo Furusato (J), Honda, +0,530

12. Alvaro Carpe (E), KTM, +0,665

13. Marco Morelli (RA), Honda, +0,674

14. Brian Uriarte (E), KTM, +0,744

15. Luca Lunetta (I), Honda, +0,806

16. Dennis Foggia (I), KTM, +0,901

17. Hakim Danish (MY), KTM, +1,063

18. Stefano Nepa (I), Honda, +1,483