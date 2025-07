FP2, Brünn: Marc Marquez top, Pecco Bagnaia nur 18.

Marc Marquez am Samstag in Brünn

Im zweiten freien MotoGP-Training in Brünn fuhr Marc Marquez auf seiner Werks-Ducati die Bestzeit. Sein Teamkollege Pecco Bagnaia allerdings landete nur auf Platz 18. Er zittert noch um den Einzug ins zweite Qualifying.

Das zweite Brünn-Training in der MotoGP war für das Ducati-Werksteam auf der einen Seite der Garage hui, auf der anderen pfui!

Im zweiten freien Training geht es für die MotoGP-Piloten vor allem darum, sich aufs Qualifying vorzubereiten und die Motorräder abzustimmen. Das erste Qualifying startet nur zehn Minuten nach dem zweiten Training, nämlich um 10.50 Uhr, das Q2 mit den Top-10 aus dem Zeittraining und den zwei Nachzüglern aus dem Q1 dann um 11.15 Uhr.

Besonders wichtig sind die Infos aus dem FP2 am Brünn-Wochenende: Die Sessions am Freitag hatten nämlich allesamt unter nassen, abtrocknenden oder gerade abgetrockneten und vergleichsweise kühlen Bedingungen gelaufen. Am Samstag dann der Wetterumschwung: trocken und 22 Grad Streckentemperatur sowie 24 Grad in der Luft. Daten zu diesen Bedingungen sind also bei allen Teams höchst willkommen.

Die Spitzenzeiten vom Freitag: 1:54,606 min im am Ende relativ trockenen FP1 (Marc Marquez). Im Zeittraining war Marquez ebenfalls Spitzenreiter, kam aber wegen des starken Regens nicht über eine 2:03,935 min hinaus.

Für Marquez‘ Ducati-Teamkollegen Pecco Bagnaia geht es am Samstag um besonders viel: Der Italiener verpasste am Freitag die Top-10 im Zeittraining und damit den direkten Sprung ins Q2. Er muss im Anschluss ans Training also den Umweg übers Q1 gehen – und dort in den Top-2 landen, um mit um die Top-Startplätze kämpfen zu können. Dafür sollte die Abstimmung diesmal sitzen. Nach dem Zeittraining hatte er über Fehler in der Strategie geklagt.

Nach den ersten schnellen Versuchen an der Spitze: Jack Miller auf seiner Pramac-Yamaha, dahinter Pedro Acosta (KTM). Nachdem alle einmal um den 5,403 Kilometer langen Kurs gefahren waren, war dann auch direkt die Freitags-Spitzenzeit Geschichte: Fabio Quartararo übertrumpfte auf seiner Werks-Yamaha mit 1:54,300 min die Marquez-Zeit vom Vortag.

Der Kurs in Brünn war nach vierjähriger MotoGP-Pause frisch asphaltiert worden, der Grip damit erhöht. Und das zeigte sich auch in den weiteren Rundenzeiten: Wieder Quartararo knackte die 1:54er-Marke, brachte eine 1:53,923 aufs Zeiten-Board.

Wie schon im Zeittraining am Freitag zeigte sich auch in der Frühphase des zweiten freien Trainings wieder eine Mischung der Hersteller an der Spitze: Zur Halbzeit sprang Marc Marquez mit seiner Werks-Ducati an die Spitze (1:53,752), dahinter Quartararo (Yamaha), Bezzecchi (Aprilia), Acosta (KTM), Di Giannantonio (Ducati), Espargaro (KTM/Verletzungs-Ersatz für Vinales) und Oliveira (Yamaha).

Die Bedingungen zur Schluss-Viertelstunde: 26 Grad in der Luft, 27 auf dem Asphalt. In den letzten Anläufen verbesserte Marquez sich selbst, kam auf 1:32,537, dahinter gesellte sich Marken-Kollege Fabio Di Giannantonio von der VR46-Mannschaft (wegen Morbidellis Verletzung dieses Wochenende Einzelkämpfer) 0,282 Sekunden langsamer.

Dann die erneute Marquez-Verbesserungen auf 1:53,284 (und dann noch 1:53,145 min). Und kurz vor der Zielflagge wieder Jack Miller! Der Australier setzte seine Yamaha an Position 2, durchbrach damit das Ducati-Spitzentrio aus Marc Marquez, Diggia und Alex Marquez. Dahinter erneut eine Hersteller-Mischung: Fünfter Espargaro, dahinter Quartararo, Acosta, Zarco, Bezzecchi und Mir. Jorge Martin, nach dreimonatiger Verletzungspause in Brünn erstmals zurück, brachte seine Aprilia an Position 12.

Und Pecco Bagnaia? Zumindest der Blick auf die Zeitenliste sah nach dem zweiten freien Training mit Platz 18 und 1,188 Sekunden auf seinen Teamkollegen Marc Marquez gar nicht gut aus.

Ergebnisse MotoGP Brünn, FP2 (19. Juli):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 1:53,145 min

2. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,174 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,455

4. Alex Marquez (E), Ducati, +0,468

5. Pol Espargaro (E), KTM, +0,496

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,618

7. Pedro Acosta (E), KTM, +0,681

8. Johann Zarco (F), Honda, +0,781

9. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,800

10. Joan Mir (E), Honda, +0,820

11. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,867

12. Jorge Martin (E), Aprilia, +0,910

13. Raul Fernandez (E), Aprilia, +0,948

14. Luca Marini (I), Honda, +1,053

15. Brad Binder (ZA), KTM, +1,087

16. Enea Bastianini (I), KTM, +1,092

17. Alex Rins (E), Yamaha, +1,171

18. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,188

19. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,362

20. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,367

21. Ai Ogura (J), Aprilia, + 1,473

22. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,541