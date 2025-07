Q1: Bagnaia mit Rekordrunde weiter, Fernandez 2.

Der erste Versuch schlug fehl, doch mit seinem zweiten Hinterreifen brachte sich MotoGP-Vizeweltmeister Pecco Bagnaia mit Rekordtempo zurück ins Brünn-Geschäft. Knapp dahinter: Trackhouse-Pilot Raul Fernandez.

Qualifying 1 – nun ging es um die Frage, welche beiden MotoGP-Piloten den Sprung in das entscheidende Qualifying schaffen und wie sich die Startaufstellung ab Position 13 zusammensetzt.

Erstmals dieses Jahr Gast der kurzen ersten Quali-Einheit: Vizeweltmeister Pecco Bagnaia. Im nassen Zeittraining wie auch im FP2 hatte es der Italiener nicht geschafft, sich in der Spitze zu etablieren. Die Nummer 63 entschied sich dazu, das Q1 auf seinem Ersatzbike in Angriff zu nehmen.

Gute Chancen rechnete sich KTM-Ersatzfahrer Pol Espargaro aus, der zur Freude der Österreicher im FP2 unter vergleichbaren Bedingungen als Fünfter geglänzt hatte. Noch besser hatte sich Fabio Di Giannantonio als Dritter verkauft.

Die erste Ansage kam dann auch aus dem VR46-Lager. «Diggia» setzte mit seiner 1:53,131 die erste Richtmarke. Dahinter brachten sich die KTM-Piloten Espargaro und Binder in eine gute Position. Dazwischen drückte sich Raul Fernandez, der im Zeittraining als Elfter den direkten Q2-Absprung knapp verpasst hatte.

Pecco Bagnaia scheiterte beim ersten Anlauf – Platz 6 vor dem finalen Anlauf. Fünf Minuten vor Ende des Q1 befanden sich alle Piloten wieder auf der 5,4 km langen Piste in Tschechien. Dann setzte Bagnaia einen Schuss ab, der traf. Die Nummer 63 verbesserte den Rundenrekord und landete mit einer 1:52,715 klar an der Spitze. Ebenfalls schnell: Alex Rins, der die Yamaha auf Platz 2 brachte. Doch Fabio Di Giannantonio schlug zurück und ging wieder an die zweite Stelle. Und noch einmal räuberte sich ein Pilot an dem Römer vorbei.

Trackhouse-Pilot Raul Fernandez fuhr ein Zehntel schneller als der Ducati-Pilot und sicherte sich damit als dritter Aprilia-Fahrer ein Q2-Ticket. Pecco Bagnaia blieb unangetastet. Hinter Fernandez verpassten Di Giannantonio, Pol Espargaro und Alex Rins den Absprung.

Während Brad Binder – Sieger beim MotoGP-Abschied 2020 – nur von Position 18 agieren kann, startet Vinales-Ersatz Espargaro von 14.

Von ganz hinten losfahren müssen bei den Rennen die beiden Japaner Ogura (Aprilia) und Nakagami (Honda) sowie Yamaha-Wildcard Fernandez.

Ergebnisse MotoGP Brünn, Qualifying 1 (19. Juli):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:52,715 min

2. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,060 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,157

4. Pol Espargaró (E), KTM, +0,306

5. Alex Rins (E), Yamaha, +0,370

6. Luca Marini (I), Honda, +0,442

7. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,512

8. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,626

9. Brad Binder (ZA), KTM, +0,846

10. Takaaki Nakagami (J), Honda, +0,847

11. Ai Ogura (J), Aprilia, +1,022

12. Augusto Fernández (E), Yamaha, +1,029