Sacha Coenen (KTM) auf Pole, Längenfelder Platz 6

Farres geht an Längenfelder vorbei, nachdem er ihn in der Luft touchiert hatte

Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen gewann das MX2 Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Turkiye in Afyonkarahisar. Simon Längenfelder (KTM) erwischte keinen guten Start und hatte auf Platz 6 erneut Pech

Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Turkiye in Afyonkarahisar: Das belgische Leichtgewicht Sacha Coenen (KTM) zog den Holeshot und holte mit einem souveränen Start-Ziel-Sieg die erste Pole-Position seiner Karriere. Sacha blieb fehlerfrei und gewann das Rennen mit einem Vorsprung von 6,8 Sekunden vor Titelverteidiger Kay de Wolf (Husqvarna).

WM-Leader Simon Längenfelder gelang kein besonders guter Start. In den ersten 5 Runden hing er hinter Liam Everts (Husqvarna) auf Platz 5 fest. Längenfelder hätte sicher schneller fahren können als Everts, doch er biss sich am Belgier die Zähne aus und fand keinen Weg vorbei.

Zwischenzeitlich rückte Guillem Farres (Triumph) von hinten näher und scrubbte an einem Wall-Jump am Deutschen vorbei. Farres legte seine Triumph so quer, dass er in der Luft die KTM von Längenfelder touchierte und Simon bei der Landung einen Sturz gerade noch vermeiden konnte.

Danach wurde es kritisch, denn Andrea Adamo (KTM) wollte ebenfalls unbedingt an Simon vorbei. Der Sizilianer verlor in einer Rechtskehre die Kontrolle und ging mit einem 'Whiskey Throttle' direkt auf Längenfelders Linie zu Boden. Beinahe wäre Simon ebenfalls gestürzt. Die KTM-Werksfahrer, die für unterschiedliche Teams starten, nehmen sich nun auch in der MX2-WM gegenseitig die WM-Punkte weg.

Nach diesen Zwischenfällen konnte auch Camden McLellan (Triumph) am Deutschen vorbeigehen. Simon Längenfelder verlor damit wieder 4 wertvolle Punkte gegenüber Kay de Wolf und Längenfelders Vorsprung in der WM-Tabelle schmolz von 15 auf 11 Punkte zusammen.

MX2 Qualifikationsrennen Afyonkarahisar:



1. Sacha Coenen (B), KTM

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

3. Guillem Farres (E), Triumph

4. Camden McLellan (ZA), Triumph

5. Liam Everts (B), KTM

6. Simon Längenfelder (D), KTM

7. Valerio Lata (I), Honda

8. Thibault Benistant (F), Yamaha

9. Mathis Valin (F), Kawasaki

10. Andrea Adamo (I), KTM

11. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki

12. Karlis Reisulis (LT), Yamaha

13. Jens Walvoort (NL), KTM

14. Oriol Oliver (E), KTM

15. Rick Elzinga (NL), Yamaha

16. Maxime Grau (F), KTM

17. Cas Valk (NL), KTM

WM-Stand:



1. Simon Längenfelder (D), KTM, 788

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 777, (-11)

3. Andrea Adamo (I), KTM, 746, (-42)