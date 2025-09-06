Sacha Coenen (KTM) auf Pole, Längenfelder Platz 6

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Thoralf Abgarjan
Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen gewann das MX2 Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Turkiye in Afyonkarahisar. Simon Längenfelder (KTM) erwischte keinen guten Start und hatte auf Platz 6 erneut Pech
Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Turkiye in Afyonkarahisar: Das belgische Leichtgewicht Sacha Coenen (KTM) zog den Holeshot und holte mit einem souveränen Start-Ziel-Sieg die erste Pole-Position seiner Karriere. Sacha blieb fehlerfrei und gewann das Rennen mit einem Vorsprung von 6,8 Sekunden vor Titelverteidiger Kay de Wolf (Husqvarna).

WM-Leader Simon Längenfelder gelang kein besonders guter Start. In den ersten 5 Runden hing er hinter Liam Everts (Husqvarna) auf Platz 5 fest. Längenfelder hätte sicher schneller fahren können als Everts, doch er biss sich am Belgier die Zähne aus und fand keinen Weg vorbei.

Zwischenzeitlich rückte Guillem Farres (Triumph) von hinten näher und scrubbte an einem Wall-Jump am Deutschen vorbei. Farres legte seine Triumph so quer, dass er in der Luft die KTM von Längenfelder touchierte und Simon bei der Landung einen Sturz gerade noch vermeiden konnte.

Danach wurde es kritisch, denn Andrea Adamo (KTM) wollte ebenfalls unbedingt an Simon vorbei. Der Sizilianer verlor in einer Rechtskehre die Kontrolle und ging mit einem 'Whiskey Throttle' direkt auf Längenfelders Linie zu Boden. Beinahe wäre Simon ebenfalls gestürzt. Die KTM-Werksfahrer, die für unterschiedliche Teams starten, nehmen sich nun auch in der MX2-WM gegenseitig die WM-Punkte weg.

Nach diesen Zwischenfällen konnte auch Camden McLellan (Triumph) am Deutschen vorbeigehen. Simon Längenfelder verlor damit wieder 4 wertvolle Punkte gegenüber Kay de Wolf und Längenfelders Vorsprung in der WM-Tabelle schmolz von 15 auf 11 Punkte zusammen.

MX2 Qualifikationsrennen Afyonkarahisar:

1. Sacha Coenen (B), KTM
2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna
3. Guillem Farres (E), Triumph
4. Camden McLellan (ZA), Triumph
5. Liam Everts (B), KTM
6. Simon Längenfelder (D), KTM
7. Valerio Lata (I), Honda
8. Thibault Benistant (F), Yamaha
9. Mathis Valin (F), Kawasaki
10. Andrea Adamo (I), KTM
11. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki
12. Karlis Reisulis (LT), Yamaha
13. Jens Walvoort (NL), KTM
14. Oriol Oliver (E), KTM
15. Rick Elzinga (NL), Yamaha
16. Maxime Grau (F), KTM
17. Cas Valk (NL), KTM

WM-Stand:

1. Simon Längenfelder (D), KTM, 788
2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 777, (-11)
3. Andrea Adamo (I), KTM, 746, (-42)

