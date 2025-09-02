Fantic in der MXGP: Jacky Martens übernimmt!

Der werksseitige Motocross-WM-Auftritt von Fantic in der Klasse MXGP wandert ab der Saison 2026 zur Truppe von Ex-Weltmeister Jacky Martens – das Fahrer-Lineup wird reduziert.

Die «Silly season» hat in der Motocross-WM längst voll eingesetzt und gestaltet sich turbulent wie selten zuvor. Nach dem prognostizierten Wechsel des fünffachen Weltmeisters Tim Gajser ins MXGP-Werksteam von Yamaha, geht es hinter den Kulissen drunter und drüber.

Fix ist mittlerweile auch: Der starke Fantic-Auftritt in der MXGP soll ab nächstem Jahr aus der niederländischen Team-Struktur von Louis Vosters zur JM-Truppe von Jacky Martens wandern. Martens, der belgische 500er-Weltmeister aus dem Jahr 1993, war mit seinem Team zuletzt mehrere Jahre lang als Satelliten-Mannschaft mit Honda in der MXGP verbunden.

Zur Erinnerung: Martens hatte in dieser Phase auch zwei Jahre lang den Deutschen Hoffnungsträger Henry Jacobi unter Vertrag. Weiters zeichnet sich ab: Das Fantic-Line-up soll im Martens-Stall nach jetzigem Stand ab 2026 von drei auf zwei Fahrer reduziert werden. In diesem Jahr fahren die Niederländer Glenn Coldenhoff und Brian Bogers sowie der Italiener Andrea Bonacorsi für Fantic.

Schwer zu halten sein wird wohl Bonacorsi, der mit seinen erst 22 Jahren als WM-Siebter zu den Aufsteigern des Jahres in der MXGP-Klasse zählt und als Zukunftshoffnung gleich in mehreren Notizbüchern steht. Der erfahrene Coldenhoff (34), der auf dem besten Weg ist, die WM als Dritter zu beenden, soll als Leader bei Fantic gehalten werden.