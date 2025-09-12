Das Saisonfinale der ADAC MX Masters im Livestream

Am kommenden Wochenende findet in Holzgerlingen das Saisonfinale der ADAC MX Masters statt. Titelverteidiger Max Nagl (Triumph) kommt mit einem Vorsprung von 3 Punkten zum großen Masters-Showdown.

Nur 3 Punkte trennen Titelverteidiger Max Nagl (Triumph) von seinem Verfolger Roan van de Moosdijk (KTM). Am vergangenen Wochenende startete Max «zur Entspannung» mit einem Fiat 127 beim Classic GP in Assen beim 'Kampf der Zwerge' auf vier Rädern und trat dort unter anderem gegen seinen Vater Hubert an, der in der Division 2 (Abarth Coppa Mille) beide Rennen gewinnen konnte. Gaststarter Max Nagl belegte in dieser Division die Plätze 3 und 2.

Nach diesem Spaß-Event geht es nun am Wochenende wieder ums Ganze. Im Landkreis Böblingen soll es bei Tageshöchsttemperaturen von 20 Grad bewölkt bleiben. Es könnte leichte Regenschauer geben.

Der Tscheche Martin Krc wird voraussichtlich erstmals die Ducati Desmo 450MX bei den ADAC MX Masters einsetzen.

Tabellenstand nach Runde 7 von 8:



1. Max Nagl (D), Triumph, 385 Punkte

2. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 382, (-3)

3. Maximilian Spies (D), KTM, 352, (-33)

4. Jörgen Matthias Talviku (EST), Yamaha, 321, (-64)

5. Noah Ludwig (D), KTM, 274, (-111)

6. Marcel Stauffer (A), KTM, 256, (-129)

7. Jordi Tixier (F), Honda, 208, (-177)

8. Jere Haavisto (F), KTM, 194, (-191)

9. Nico Koch (D), KTM, 158, (-227)

10. Jakub Teresak (CZ), Honda, 157, (-228)

Die Strecke in Holzgerlingen zählt zu den schönsten in Deutschland und garantiert eine großartige Rennatmosphäre. Zusätzlich bietet die KFV Kalteneck e.V. tagsüber ein umfangreiches Rahmenprogramm, das für Besucher aller Altersstufen etwas bereithält. Am Freitag- und Samstagabend wird im Festzelt Live-Musik gespielt.

Am Freitag beginnt ab 20 Uhr die 90er Party mit DJ Kevin Christens. Am Samstag sorgen die Dirndlknacker ab 20 Uhr für Stimmung. Tickets für die Rennen und Konzerte sind sowohl an der Tageskasse als auch online über die Webseite der KFV Kalteneck erhältlich. Kostenlose Campingmöglichkeiten für Zuschauer sind ebenfalls vorhanden. Am Sonntag zwischen 11:45 und 12:15 Uhr können Fans Max Nagl, Roan van de Moosdijk, Maximilian Spies, Jörgen-Matthias Talviku und Noah Ludwig bei einer Autogrammstunde am ADAC MX Masters-Truck treffen. Den krönenden Abschluss des Wochenendes bildet die große ADAC MX Masters Jahressiegerehrung im Festzelt am Sonntagabend ab 19 Uhr.

Alle Rennen aus Holzgerlingen werden im kostenlosen Livestream übertragen. Zwischen den Läufen sorgen Interviews für Unterhaltung und aktuelle Informationen. Am Samstag beginnt die Sendung um 14.35 Uhr, am Sonntag startet die Übertragung um 09.40 Uhr.