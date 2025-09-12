Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Lancia mit Rally2-Auto im großen Rallyesport zurück

Von Martin Gruhler
Die Gerüchteküche brodelte schon ein paar Wochen. Nun hat Lancia offiziell bekannt gegeben, dass die italienische Traditionsmarke mit einem Rally2-Auto in den großen Motorsport zurück kommen wird.
Der Name des neuen Wettbewerbsautos lautet: Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale.

In der Welt des Internets tauchten in der letzten Woche erste Bilder des Rally2 HF auf, die bei Testfahrten in Frankreich gemacht wurden. Bei dem Auto könnte es sich um einen Testträger handeln, mitl das ab der kommenden Saison 2026 nach Homologation  zugelassene Ypsilon zur Wettbewerbsreife gebracht werden soll.

Lancia hat mittlerweile auch ein Teaser-Video und offizielle Bilder veröffentlicht, sowie eine kurze Erklärung abgegeben, in der die Einführung des Ypsilon Rally2 HF Integrale bestätigt wird.

In dem Statement von Lancia heißt es: «Der neue Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale feiert sein Debüt und bringt den legendären Geist der Rallye-Siege von Lancia in den heutigen Motorsport zurück. Und das ist erst der Anfang.»

Die letzte Zeile ist ein dezenter Hinweis auf eine spannende Zukunft, da sich das Reglement der Rallye-Weltmeisterschaft im Jahr 2027 fundamental verändern wird. Möglicherweise könnte dann der neue Ypsilon sogar in einer noch zu definierenden neuen Topkategorie der Rallye-WM zum Einsatz kommen.

Lancia hat seit 1992 nicht mehr als Hersteller an der Weltmeisterschaft teilgenommen. Der Turiner Autobauer steht jedoch mit zehn Titeln weiterhin als die erfolgreichste Marke in der Geschichte der Rallye-Weltmeisterschaft.

Bereits in diesem Jahr war für den Breitensport der Ypsilon Rally4 HF homologiert worden.

