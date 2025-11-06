Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Drei Pakete für den Yamaha R7 Cup 2026

Von Esther Babel
Man kann sich anmelden
© Yamaha

Man kann sich anmelden

Laut Hersteller ist der Yamalube Yamaha R7 Cup die professionelle Plattform für ambitionierte Racer und die, die es werden wollen. Ab sofort kann man sich einschreiben. Drei Pakete im Angebot.
Der Yamaha R7 Cup ist mehr als nur eine Rennserie. Gemäß des Herstellers ist er der ultimative Test für Fahrtechnik, Mut und Teamgeist. «Die Motorsportplattform richtet sich an alle, die den Traum vom Rennsport leben wollen und mit der Yamaha R7, einer der aufregendsten Sportmaschinen ihrer Klasse, ihre Grenzen ausloten möchten», heißt es bei den Machern. Der Cup bietet absolute Chancengleichheit, denn alle Motorräder sind exakt gleich aufgebaut und werden dem Piloten rennfertig übergeben. Anpassungen sind nur in sehr kleinem Rahmen erlaubt. Was zählt, ist ausschließlich auf das Können des Fahrers an.

Mit einheitlichem Look der Rennmaschinen, Lederkombis und Helmen wird ein Bild erzeugt, das auch den Zuschauern auf der Tribüne ein packendes Rennsporterlebnis verspricht. Auf die Gewinner warten attraktive Preise: Als besonderes Highlight erhält der Gesamtsieger eine neue Yamaha MT-07. Auch die weiteren Plätze dürfen sich auf Belohnungen aller Art freuen. Alle Infos zur Rennserie finden Interessierte in der Rahmenausschreibung.

Freie Auswahl

R7 Cup Starter Paket ‚BLUCRU‘ 2026: Teilnahmegebühr für das Auftakttraining, Startgebühr für sechs Rennwochenenden, Shark Helm, Fahrerbekleidung (1x Hoody, 2x T-Shirt). Nicht beinhaltet, aber einzuhalten: Lederkombi im Yamaha-Design (Design ist einzuhalten, Marke frei wählbar), Yamaha-Bikedesign. Preis: 3.500 Euro (inkl. MwSt.).

R7 Cup Starter Paket ‚OPEN‘ 2026: Teilnahmegebühr für das Auftakttraining, Startgebühr für sechs Rennwochenenden, Shark Helm, Fahrerbekleidung (1x Hoody, 2x T-Shirt). Nicht beinhaltet aber einzuhalten: Lederkombi frei wählbar (Partner sind zu respektieren), Yamaha-Bikefarbe: Yamaha Blue oder Yamalube Black, Design frei wählbar (Partner sind zu berücksichtigen), Konkurrenzmarken sind nicht erlaubt. Preis: 4.750 (inkl. MwSt.).

R7 Cup Start Paket ‚KOMPLETT‘ 2026: Neue Yamaha R7 Cup blue, rennfertig aufgebaut, Teilnahmegebühr für das Auftakttraining, Startgebühr für sechs Rennwochenenden, Yamaha REV’IT! Maßlederkombi (ohne Airbag), Shark Helm, Fahrerbekleidung (1x Hoody, 2x T-Shirt), Yamaha Zelt. Preis: 15.777 Euro (inkl. 19% MwSt.), zahlbar vor Erhalt des Motorrads. Oder 14.777 Euro (inkl. 19% MwSt.) ohne Maßlederkombi, zahlbar vor Erhalt des Motorrads.

Termine 2026

Im Rahmen der IBPM (Internationale Bike Promotion Meisterschaft) hat der Cup ein eigenes Zeitfenster und das an alles sechs Wochenenden. Zum Saisonstart wartet zudem ein intensives Auftakttraining, das die Teilnehmenden optimal auf die bevorstehenden Herausforderungen vorbereitet.

Die folgenden Termine sind vorläufig und werden noch bestätigt.

17. - 19.04.2026 Automotodrom Brno/CZE
08. - 10.05.2026 Nürburgring GP/GER
26. - 28.06.2026 Hockenheimring/GER
24. - 26.07.2026 Schleizer Dreieck/GER
07. - 09.08.2026 MSA Oschersleben/GER
04. - 06.09.2026 Autodrom Most/CZE

