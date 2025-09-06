Danilo Petrucci: «So will ich keine Punkte sammeln»

Platz 4 im ersten Superbike-Rennen in Magny-Cours, aber knapp 18 sec Rückstand auf den überragenden Sieger Toprak Razgatlioglu: Das hatte sich der WM-Dritte Danilo Petrucci (Ducati) anders erhofft.

«Wirklich glücklich bin ich nicht, ich hatte mir einen Podestplatz vorgestellt», hielt Danilo Petrucci nach dem vierten Rang im ersten Hauptrennen in Frankreich im Gespräch mit SPEEDWEEK.com fest. «Aber ich hatte schon am Morgen kein gutes Gefühl im letzten Teil der Bremsphase vor den Schikanen, und das blieb auch so. Der Hinterreifen von Pirelli bietet unglaublichen Grip – wenn dann der Vorderreifen abbaut, schiebt das Bike über das Vorderrad. Wenn ich beim Geradeausfahren bremse, ist es okay. Aber sobald ich auf der Bremse einlenke, wird es kritisch. Mit viel Schräglage zu bremsen ist riskant, deshalb haben wir in Kurve 3 so viele Stürze gesehen.»

Positiv: Seinen Vorsprung in der Gesamtwertung konnte der WM-Dritte gegenüber den direkten Verfolgern Andrea Locatelli (Yamaha) und Alvaro Bautista (Ducati) um weitere 2 und 13 Punkte auf jetzt 17 und 29 ausbauen. Toprak Razgatlioglu und Nicolo Bulega liegen bereits 186 und 155 Punkte voraus.

«Ich hatte Glück, dass van der Mark und Sam Lowes vor mir liegend stürzten, so will ich meine Punkte aber nicht sammeln», betonte Petrucci «Am Anfang konnte ich ein paar Gegner überholen, anschließend zählte ich nur noch die Runden. Nach gefühlten 100 Runden schaute ich auf meine Boxentafel und dachte, ich wäre bei Rennhälfte. Da hatte ich aber erst fünf Runden hinter und noch 16 vor mir. Ich erzähle das jetzt wie einen Witz, aber genau so war es – und es zeigt, was für große Schwierigkeiten ich mit dem Motorrad hatte. Mir wurde schnell klar, dass ein Podestplatz außer Reichweite liegt.»

Auf Sieger Razgatlioglu verlor «Petrux» beinahe 18 sec, zum Zweiten Bulega (Ducati) und zum Dritten Alex Lowes (Bimota) fehlen ihm 9 und 7 sec.



«Deshalb müssen wir Lösungen finden», hielt Danilo fest. «Gut ist, dass ich ordentlich Punkte mitnehmen konnte. Ich hatte die gleichen Sorgen wie Bulega, er war aber viel schneller. Der Punkt ist: Wenn ich das Motorrad so einstelle, dass es gut auf der Bremse ist, dann funktioniert es in schnellen Kurven nicht mehr – und andersherum. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Eine Lösung zu finden, ist schwierig.»



ERGEBNISSE MAGNY-COURS RENNEN 1



WM-STAND