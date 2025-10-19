Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Überraschungssieger in Australien

Jerez, Lauf 2: Bulega triumphiert, Toprak Weltmeister

Von Kay Hettich
Toprak Razgatlioglu ist zum dritten Mal Superbike-Weltmeister
© Gold & Goose

Toprak Razgatlioglu ist zum dritten Mal Superbike-Weltmeister

Im zweiten Superbike-Lauf in Jerez fuhr Nicolò Bulega (Ducati) seinen dritten Sieg beim Saisonfinale ein. Als Dritter im Ziel ging Toprak Razgatlioglu kein Risiko ein und bescherte BMW die zweite Fahrerweltmeisterschaft
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Die erste Startreihe des zweiten Laufs hatte sich durch das Superpole-Race entscheidend geändert. Von der Pole-Position startete zum dritten Mal Nicolò Bulega (Ducati), doch für den gestürzten Toprak Razgatlioglu (BMW) ging es um acht Positionen zurück auf Startplatz 10 in der vierten Reihe. Neben Bulega nahmen Álvaro Bautista und Andrea Iannone Aufstellung.

Der im Sprint ebenfalls gestürzte Jonathan Rea (Yamaha) musste wegen einer Knieverletzung auf einen letzten Auftritt verzichten. Die R1 der offiziellen Yamaha-Piloten waren anlässlich des 70. Firmenjubiläums in einer weiß-roten Sonderlackierung am Start.

Der Rennstart erfolgte um 14:00 Uhr Ortszeit bei 27 Grad Celsius. Unter Berücksichtigung der Situation war ein weiterer Bulega-Sieg wahrscheinlich, während für Razgatlioglu eine risikolose Zielankunft im Fokus stand, um den sicher geglaubten WM-Titel nicht im letzten Saisonrennen zu verlieren – der BMW-Star benötigte dafür nur drei WM-Punkte.

So kam es auch. Den Sprint zur ersten Kurve gewann zwar Bautista und Bulega fiel sogar hinter Xavi Vierge (Honda) auf die dritte Position zurück, doch schon in der zweiten Runde übernahm der Italiener die Führung und setzte sich mit Leichtigkeit an der Spitze ab. Nach sechs Runden lag der WM-Zweite bereits 3,6 sec vor Bautista und Andrea Locatelli. Derweil hatte sich Razgatlioglu klug und sicher auf die vierte Position ans Hinterrad des Yamaha-Piloten vorgearbeitet.

Der Türke wartete bis zur achten Runde, bis er eine Lücke nutzte und sich Platz 3 einverleibte. Zu diesem Zeitpunkt lag der BMW-Pilot 5 sec hinter Bulega und 2,1 sec hinter Bautista. In der zweiten Rennhälfte änderte sich daran wenig und die Top-3 schienen darauf bedacht zu sein, ihre Position zu verwalten. Als Bulega nach 20 Runden seinen dritten Sieg an diesem Wochenende ins Ziel brachte, lag er 2,5 vor Bautista und 3,8 sec vor Razgatlioglu.

Damit stand der Razgatlioglu als Superbike-Weltmeister 2025 fest! Der Türke fuhr eine hervorragende Saison mit 21 Siegen, neun zweiten und einem dritten Platz. Mit 616 Punkten distanzierte der BMW-Star Bulega am Ende um 13 Punkte.

Spannender als an der Spitze ging es in der Verfolgergruppe zu, in der Xavi Vierge (Honda), Andrea Locatelli (Yamaha), Alex Lowes (Bimota) und zeitweise Andrea Iannone (Ducati) um den vierten Platz kämpften. Erst in der letzten Runde setzte sich der Yamaha-Pilot gegen den lange auf Platz 4 liegenden Honda-Piloten durch. Bimota-Ass Alex Lowes wurde Sechster.

Garrett Gerloff mit der einzigen Kawasaki musste das Rennen mit einem Defekt aufgeben. Auch Gaststarter Lukas Tulovic sah das karierte Tuch nicht – der Ducati-Pilot stürzte wenige Runden vor dem Ende.

So lief das Rennen:

Start: Bautista vor Vierge und Bulega in die erste Kurve. Razgatlioglu auf Platz 8.

Runde 1: Bulega vorbei an Vierge auf Platz 2. Locatelli verdrängt Lowes von Platz 4. Razgatlioglu kassiert Platz 7 von Mackenzie.

Runde 2: Bulega führt vor Bautista und Vierge. Razgatlioglu geht bei seinen Überholmanövern kein Risiko ein und belegt die sechste Position.

Runde 3: Bulega in 1:38,693 min um 1,7 sec vor Bautista und Locatelli. Dann Vierge, Lowes und Razgatlioglu.

Runde 4: Bautista (2.) kommt langsam in Schwung und setzt sich um 0,8 sec von Locatelli und Vierge ab.

Runde 5: Bulega 3,1 sec vor Bautista. Razgatlioglu wartet auf eine sichere Gelegenheit, um Vierge zu überholen. Tulovic auf Platz 18.

Runde 6: Razgatlioglu liegt direkt hinter Locatelli (3.)

Runde 7: Bulega erstmals langsamer als Bautista. Iannone (7.) hat Lecuona und Mackenzie im Nacken sitzen.

Runde 8: Razgatlioglu vorbei an Locatelli auf Platz 3!

Runde 9: Bulega fährt mittlere 1:39 min und verwaltet seine Position. Um Platz 4 kämpfen Locatelli, Vierge und Lowes.

Runde 10: Razgatlioglu legt es offenbar nicht darauf an, auch noch den zweitplatzierten Bautista einzuholen. Der Abstand zum Spanier wird mit jeder Runde etwas größer. Tulovic auf 17

Runde 11: Sturz Tulovic!

Runde 12: Vierge (4.) hat sich etwas Luft von Locatelli und Lowes verschafft.

Runde 13: Keine Veränderung in den Top-10.

Runde 14: Mackenzie schnappt sich Platz 8 von Lecuona. Vickers (12.) vorbei an van der Mark (13.)

Runde 15: Bulega 3 sec vor Bautista und 6,2 sec vor Razgatlioglu.

Runde 16: Gerloff gibt das Rennen mit Defekt in der Box auf.

Runde 17: Iannone (7.) nur noch 0,3 sec hinter Lowes (6.) – der Italiener hat bis Vierge (4.) nur 2 sec Rückstand.

Runde 18: Bautista nur noch 2 sec hinter Bulega. Vierge (4.) wieder unter Druck von Vierge.

Runde 19: Keine Veränderung.

Letzte Runde: Bulega gewinnt vor Bautista und Razgatlioglu – der BMW-Pilot ist Weltmeister! Dann Locatelli, Vierge, Lowes und Iannone.

Ergebnis Superbike-WM 2025, Jerez, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Alvaro Bautista (E) Ducati + 1,793 sec
3. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 6,339
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 8,833
5. Xavi Vierge (E) Honda + 8,931
6. Alex Lowes (GB) Bimota + 9,326
7. Andrea Iannone (I) Ducati + 11,435
8. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 15,947
9. Iker Lecuona (E) Honda + 17,473
10. Axel Bassani (I) Bimota + 17,835
11. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 18,598
12. Ryan Vickers (GB) Ducati + 21,313
13. Michael vd Mark (NL) BMW + 22,223
14. Yari Montella (I) Ducati + 22,589
15. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 29,592
16. Tito Rabat (E) Honda + 33,447
17. Alessandro Delbianco (I) Yamaha + 33,570
18. Nicholas Spinelli (I) Ducati + 33,642
19. Bobby Fong (USA) Yamaha + 42,398
20. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 46,023
21. Zaqhwan Zaidi (MAL) Yamaha + > 1 min
- Garret Gerloff (USA) Honda
- Lukas Tulovic (D) Kawasaki
Ergebnis Superbike-WM 2025, Jerez, Superpole-Race:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Alvaro Bautista (E) Ducati + 4,055 sec
3. Andrea Iannone (I) Ducati + 5,236
4. Xavi Vierge (E) Honda + 6,484
5. Alex Lowes (GB) Bimota + 6,900
6. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 8,637
7. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 9,309
8. Iker Lecuona (E) Honda + 11,469
9. Michael vd Mark (NL) BMW + 11,983
10. Axel Bassani (I) Bimota + 12,334
11. Yari Montella (I) Ducati + 12,581
12. Ryan Vickers (GB) Ducati + 13,794
13. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 15,653
14. Alessandro Delbianco (I) Yamaha + 16,127
15. Nicholas Spinelli (I) Ducati + 17,854
16. Lukas Tulovic (D) Ducati + 18,723
17. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 19,789
18. Tito Rabat (E) Honda + 21,653
19. Bobby Fong (USA) Yamaha + 22,135
20. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 22,798
21. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + 42,995
- Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
- Remy Gardner (AUS) Yamaha
- Jonathan Rea (GB) Yamaha
Ergebnis Superbike-WM 2025, Jerez, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 3,766 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 9,569
4. Andrea Iannone (I) Ducati + 11,221
5. Xavi Vierge (E) Honda + 12,272
6. Alex Lowes (GB) Bimota + 12,755
7. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 17,145
8. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 19,350
9. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 19,737
10. Michael vd Mark (NL) BMW + 23,343
11. Axel Bassani (I) Bimota + 23,906
12. Iker Lecuona (E) Honda + 24,285
13. Yari Montella (I) Ducati + 25,663
14. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 28,283
15. Ryan Vickers (GB) Ducati + 28,682
16. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 32,317
17. Lukas Tulovic (D) Ducati + 34,119
18. Tito Rabat (E) Honda + 40,272
19. Nicholas Spinelli (I) Honda + 40,448
20. Michael Rinaldi (I) Ducati + 51,073
21. Bobby Fong (USA) Yamaha + 52,092
22. Zaqhwan Zaidi (MAL) Yamaha + > 1 min
- Alessandro Delbianco (I) Honda
- Jonathan Rea (GB) Yamaha
Superbike-WM 2025: Stand nach 36 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 616
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 603
3. Alvaro Bautista (E) Ducati 337
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 310
5. Danilo Petrucci (I) Ducati 284
6. Alex Lowes (GB) Bimota 218
7. Xavi Vierge (E) Honda 185
8. Sam Lowes (GB) Ducati 184
9. Andrea Iannone (I) Ducati 166
10. Axel Bassani (I) Bimota 140
11. Remy Gardner (AUS) Yamaha 126
12. Michael vd Mark (NL) BMW 111
13. Iker Lecuona (E) Honda 103
14. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 100
15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 88
16. Jonathan Rea (GB) Yamaha 83
17. Scott Redding (GB) Ducati 76
18. Yari Montella (I) Ducati 74
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 45
20. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 45
21. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 26
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 9
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ferrari: Grosse Ziele für 2025, peinliche Bilanz

Von Mathias Brunner
​Für viele Insider galt Singapur als die beste Chance für Ferrari, 2025 noch einen Grand Prix-Sieg zu erobern. Zu ihnen gehört auch Charles Leclerc. Geht das stolze Ferrari in dieser Saison sieglos aus?
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • So. 19.10., 13:50, Eurosport 2
    Superbike: Weltmeisterschaft
  • So. 19.10., 14:00, ServusTV
    Superbike: Weltmeisterschaft
  • So. 19.10., 14:35, ServusTV
    Superbike: Weltmeisterschaft
  • So. 19.10., 15:00, ServusTV
    World Rally Championship
  • So. 19.10., 15:20, ServusTV
    Rallye: FIA-Weltmeisterschaft
  • So. 19.10., 16:15, Hamburg 1
    car port
  • So. 19.10., 16:25, ServusTV
    World Rally Championship
  • So. 19.10., 19:13, ServusTV
    Servus Sport aktuell
  • So. 19.10., 19:15, Das Erste
    Sportschau
  • So. 19.10., 19:30, SPORT1+
    NASCAR Cup Series
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C1910054513 | 6