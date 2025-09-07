SMX Playoff 1: Jett Lawrence (HRC) Siegt, Roczen P6

Der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence gewann das erste SMX Playoff in Concord vor Chase Sexton (KTM) und Eli Tomac (Yamaha). Ken Roczen (Suzuki) startete gut, fiel aber von Platz 3 auf Rang 6 zurück.

Erstes SMX Playoff in Concord: Malcolm Stewart (Husqvarna) stürzte schon am Pressetag und konnte zum Rennen nicht antreten. Red Bull KTM-Werksfahrer Chase Sexton war im Zeittraining auf der technisch anspruchsvollen Strecke von von Concord der Schnellste und startete von der Pole Position. Ken Roczen (Suzuki) qualifizierte sich auf Platz 5 und startete danach auch gut ins Rennen.

Den Holeshot zog der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence vor Eli Tomac (Yamaha) und Chase Sexton. Roczen konnte sich in der Anfangsphase gegen Sexton durchsetzen und rangierte auf Platz 3. Drei Runden lang konnte der Thüringer dem Druck Sextons hinter ihm standhalten, bevor Sexton auf der Außenlinie einer Linkskehre überholte und Ken wieder auf Platz 4 zurückfiel. Nach 5 Runden konnte auch Hunter Lawrence am Suzuki-Piloten vorbeigehen. In der 9. Runde rückte auch noch RJ Hampshire nach, so dass Roczen am Ende auf Platz 6 zurückfiel.

Eli Tomac musste einmal kurz zu Boden, so dass Chase Sexton leichtes Spiel hatte und Platz 2 erreichte. Der mit dem 'redplate' des Gesamtführenden angetretene Justin Cooper (Yamaha) hatte arge Probleme und musste sich im Rennen vom Ende des Feldes nach vorne kämpfen. Cooper erreichte am Ende den 11. Platz.

Supercross-Champion Cooper Webb (Yamaha), der in Concord nach seiner Knieverletzung in den Wettbewerb zurückkehrte, beendete das Rennen auf Rang 7.

Dylan Ferrandis (Honda) erreichte Platz 8 und der schweizerische Yamaha-Pilot Valentin Guillod rangierte 9 Runden lang auf Platz 11 bevor er auf Rang 14 zurückfiel. Jorge Prado (Kawasaki) stand nach Unstimmigkeiten mit seinem Team nicht am Start.

Am Ende des ersten Laufs kamen starke Windböen auf, so dass einige Werbebanner über die Strecke flogen. Später begann es zu regnen, so dass der zweite Lauf abgesagt werden musste. Der erste Lauf wurde damit als Tagesergebnis gewertet.

Nach dem ersten von 3 Playoffs führt Jett Lawrence mit einem Vorsprung von 9 Punkten gegenüber Chase Sexton die Tabelle an. Justin Cooper rangiert auf Platz 3 und Ken Roczen auf Platz 8.

In der kommenden Woche wird beim 2. Playoff in St. Louis die doppelte Punktzahl vergeben.

Ergebnis 450 Playoff Concord



1. Jett Lawrence (AUS), Honda

2. Chase Sexton (USA), KTM

3. Eli Tomac (USA), Yamaha

4. Hunter Lawrence (AUS), Honda

5. R.J. Hampshire (USA), Husqvarna

6. Ken Roczen (USA), Suzuki

7. Cooper Webb (USA), Yamaha

8. Dylan Ferrandis (FRA), Yamaha

9. Joey Savatgy (USA), Honda

10. Justin Barcia (USA), GASGAS

11. Justin Cooper (USA), Yamaha

…

14. Valentin Guillod (CH), Yamaha

…

DNS: Jorge Prado (E), Kawasaki

DNS: Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

DNS:Aaron Plessinger (USA), KTM

DNS: Jason Anderson (USA), Kawasaki

Tabellenstand nach SMX Playoff 1 von 3:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 47

2. Chase Sexton (USA), KTM, 38, (-9)

3. Justin Cooper (USA), Yamaha, 36, (-11)

4. Eli Tomac (USA), Yamaha, 35, (-12)

5. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 35, (-12)

6. Cooper Webb (USA), Yamaha, 33, (-14)

7. R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, 29, (-18)

8. Ken Roczen (GER), Suzuki, 27, (-20)

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 25, (-22)

10. Dylan Ferrandis (FRA), Yamaha, 24, (-23)

…

16. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 12, (-35)