Starke Mechanikerleistung: Vanthoor fährt Freitag

Nach seinem heftigen Unfall am Ende des ersten Trainings wurde der Absolute Racing Porsche 911 GT3 R von Laurens Vanthoor stark beschädigt. Zum Qualifying am Freitag kehrt der Porsche auf die Strecke zurück.

Porsche-Werksfahrer Laurens Vanthoor fuhr im Absolute Racing Porsche 911 GT3 R im ersten Training des FIA GT World Cup in Macau eine überlegene Bestzeit. Der Belgier deklassierte die restliche Konkurrenz auf dem fordernden Stadtkurs in der ehemaligen portugiesischen Kolonie um 0,755 Sekunden - hier mehr zu der ersten Trainingssitzung auf dem Guia Circuit.

Mit vier Minuten Restfahrzeit sorgte Vanthoor allerdings auch für das Ende der Trainingssitzung, als er in der ultraschnellen Mandarin-Kurve einschlug. Im Highspeed Rechtsknick verlor er die Kontrolle über den Porsche 911 GT3 R und touchierte zunächst mit dem Heck die Leitschiene, ehe er sich auf die gegenüberliegenden Seite drehte und dort heftig in die Tecpro-Barriere einschlug. Der Belgier konnte den blauen Porsche 911 GT3 R unverletzt verlassen.

Beim Einschlag wurde der Porsche, welcher in Macau mit auffälligem Sponsoring von Tempo antritt, so stark beschädigt, dass der 2016er Sieger des FIA GT World Cups die zweite Trainingssitzung nicht bestreiten konnte.

Die Mechaniker des Teams von Ingo Matter und Fabien Fior arbeiten derzeit hart an der Reparatur des 911 GT3 R. Laurens Vanthoor teilte bereits auf Instagram mit, dass er am Freitag wieder mit seinem Einsatzfahrzeug auf dem fordernden Stadtkurs unterwegs sein wird und dann erneut die Spitzenpositionen angreift.

Am Freitag wartet auf die Fahrer ein neue Qualifikationsformat beim FIA GT World Cup. Nach der gewohnten halbstündigen Qualifikationssitzung kämpften die schnellsten zehn Fahrer in einer SuperPole-Sitzung um die Pole-Position.