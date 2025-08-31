David Datzer: Nach Verletzung zurück auf Rennstrecke

Vier Monate nach seinem schweren Sturz in Stare Mesto steigt David Datzer wieder rennmäßig aufs Motorrad. Der 33-jährige Bayer wird kommendes Wochenende (06. & 07.09.) am Straßenrennen in Dymokury teilnehmen.

Das Rennen in Stare Mesto Anfang Mai sollte für David Datzer eigentlich nur als Vorbereitung für die Titelverteidigung in der IRRC Superbike dienen, doch es endete in einer Katastrophe. Nach dem Start wurde er vom Motorrad eines gestürzten Kontrahenten getroffen. Beim Sturz in einen Vorgarten landete der BMW-Fahrer so unglücklich, dass ihn nur eine aufwändige Operation im Krankenhaus in Zlin von einer Querschnittlähmung rettete.

Vier Monate und einige Rehazyklen in der Sportschule Kinema später juckt es den Familienvater wieder in der Gashand. Nach ausführlichen Gesprächen mit seinem Physiotherapeuten und den Ärzten steht nach Aussagen von Datzer einem Comeback nichts mehr im Wege. Für die Rückkehr auf die Rennstrecke hat er sich das Straßenrennen in Dymokury ausgesucht, weil es aus seiner Sicht eine sehr einfache und sichere Rennstrecke ist.

«Wie ich vor zwei Wochen angekündigt habe, gibt es eine kleine Überraschung!», eröffnete der 33-jährige Publikumsliebling seine Ankündigung auf Facebook. «Kommendes Wochenende werde ich am Dymokury Road Race teilnehmen. Ich habe mich für die Superbike-Klasse angemeldet, weil ich mich auf der BMW M1000RR am wohlsten fühle und ich werde mich auch auf die Krämer Evo schwingen, weil sie etwas leichter zu fahren ist.»

«Aber bitte, Leute, ich werde es vorerst einmal nur versuchen. Wenn es doch nicht möglich sein sollte, einigermaßen sicher zu fahren, werde ich zumindest als Teamchef die Rennen verfolgen und sie genießen. Ich freue mich auf alle Fälle, dass ich immerhin gesundheitlich so weit bin, dass ich einen Versuch wagen kann.»