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Kevin Brumann wechselt zum deutschen KMP Honda-Team

Das schweizerische Talent Kevin Brumann wird für die Saison 2027 von Husqvarna zu Honda wechseln. Brumann soll die ADAC MX Masters und die europäischen MXGP-Rennen bestreiten.

Thoralf Abgarjan

Von

ADAC MX Masters

Kevin Brumann startet für KMP Honda
Kevin Brumann startet für KMP Honda
Foto: KMP Honda
Kevin Brumann startet für KMP Honda
© KMP Honda

Im Artikel erwähnt

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Kevin Brumann, der zuletzt für das Team MX-Handel Husqvarna startete, wird in der kommenden Saison für das deutsche KMP Honda-Team aus Ketsch bei Mannheim starten. Neben den ADAC MX Masters sind Einsätze bei europäischen WM-Läufen geplant. «Wir sind stolz, unseren ersten neuen Fahrer im Team 'KMP Honda Racing by DVAG' begrüßen zu dürfen», heißt es in der Mitteilung des Teams. «Ich bin unglaublich dankbar für diese Chance», erklärte der Schweizer. «Ich freue mich schon auf die kommende Saison und kann es kaum erwarten, loszulegen.»

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Über KMP Honda

Das seit 2005 bestehende KMP Honda Racing Team feierte seine größten Erfolge in der ADAC MX Masters-Serie. Mit Max Nagl gewann die Mannschaft 2023 und 2024 die Fahrer- und Teammeisterschaft, während Honda jeweils die Herstellerwertung für sich entschied. Max Nagl und der spätere US-Champion Hunter Lawrence sorgten für zahlreiche Laufsiege und Podestplätze.

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