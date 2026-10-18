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Tom Koch und Paul Haberland wechseln zu ERC Kawasaki

Kawasaki kündigt im kommenden Jahr mit dem Team ERC Kawasaki den Einstieg in die ADAC MX Masters an. Als Teamfahrer wurden Tom Koch und Paul Haberland engagiert.

Thoralf Abgarjan

Von

ADAC MX Masters

Die Kawasaki von Tom Koch
Die Kawasaki von Tom Koch
Foto: ERC Kawasaki
Die Kawasaki von Tom Koch
© ERC Kawasaki

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Die offizielle Bekanntgabe ist zwar noch nicht erfolgt, doch das dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein: Das neu formierte Team ERC Kawasaki von Uwe Reinhardt veröffentlichte bereits Fotos der Motorräder von Tom Koch (226) und Paul Haberland (491) in den sozialen Medien. Tom Koch wechselt von Sarholz KTM zu ERC Kawasaki. Paul Haberland startete in diesem Jahr für das Team 'MX-Academy Honda Racing by Meuwissen Motorsports'.

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Kawasaki kehrt in die ADAC MX Masters zurück

Mit dem Engagement von Tom Koch und Paul Haberland kehrt Kawasaki in die ADAC MX Masters zurück, und besonders Tom Koch geht in der kommenden Saison als einer der Top-Favoriten ins Rennen. Hauptaugenmerk des sportlichen Engagements ist die Masters-Serie. Es sind aber auch ausgewählte WM-Einsätze sowie Sandrennen der FIM Sand Races World Championship im Gespräch.

ERC Kawasaki

ERC steht für 'Equipe Reinhardt Competition' und ist benannt nach Teamchef Uwe Reinhardt, der als Langstreckenfahrer aktiv war und auch an mehreren 24-Stunden-Rennen teilnahm. Uwe Reinhardt ist Gesellschafter und Geschäftsführer des Karlsruher Mechatronik-Unternehmens ProKASRO, das sich auf Kanalsanier-Robotik spezialisiert hat.

Die Kawasaki von Paul Haberland
Die Kawasaki von Paul Haberland
Foto: ERC Kawasaki
Die Kawasaki von Paul Haberland
© ERC Kawasaki

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Hintergrund Langstreckenrennen

Das Racing Team ERC ist seit der Saison 2016 im Straßenrennsport präsent. Das erste eigenständige ERC-Team entstand 2018, als Teile der NRT48-Struktur übernommen wurden. In diesem Jahr engagierte sich das Team auch in der Endurance-WM mit BMW. Zusätzlich startete ERC mit Kawasaki in der neuen Euro-Moto-Sportbike-Klasse.

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