Nach dem Karriereende von Max Nagl wird sich Dörr Motorsport Triumph Racing im kommenden Jahr neu aufstellen. Das Team gab das Lineup für 2027 bekannt: In der 450er Klasse wird der Mike Gwerder aus der Schweiz das Team vertreten. «Nach 17 unglaublichen Jahren bei KTM geht ein unvergessliches Kapitel zu Ende», erklärte der 23-jährige Mike Gwerder nach Bekanntgabe seines Wechsels. «Ich bin zutiefst dankbar für die Loyalität, das Vertrauen, die Chancen und die großartige Unterstützung, die ich auf diesem Weg erfahren durfte.»

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Bewährtes 250er Lineup

Jan Krug und Maximilian Werner werden auch im kommenden Jahr mit der Triumph TF 250-X antreten. «Wir freuen uns sehr auf die Saison 2027», erklärte Teamchef Niklas Raths. «Wir sind zuversichtlich, dass Mike, Jan und Maximilian ein starkes Team bilden. Unser Ziel ist es, uns als Team weiterzuentwickeln, wettbewerbsfähig zu sein und gemeinsam Erfolge zu erzielen.»