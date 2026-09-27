Roan van de Moosdijk (Kosak KTM) siegt in Fürstlich Drehna souverän

Saisonfinale der ADAC MX Masters im Sand von Fürstlich Drehna: Bei besten spätsommerlichen Rennbedingungen hielt sich der schon vor dem Rennen als Champion feststehende Kosak-KTM-Pilot Roan van de Moosdijk schadlos und gewann beide Sonntagsrennen überlegen. Der Niederländer hatte auch das Samstagsrennen souverän gewonnen.

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Heißer Kampf um Platz 3

Spannend wurde es am Ende noch einmal im Kampf um Platz 3: Emil Weckmann zog den Holeshot, van de Moosdijk übernahm in der zweiten Runde die Führung und Jörgen-Matthias Talviku, der mit einem knappen Vorsprung von nur einem Punkt ins Wochenende ging, startete im Bereich der Top-7. Der Este musste pushen und unbedingt vor Jere Haavisto ins Ziel kommen, um den dritten Platz am Ende zu behaupten. Talviku kämpfte sich mit viel Biss nach vorne. In der zweiten Runde hatte er sich schon gegen Sarholz-KTM-Pilot Tom Koch durchgesetzt und in Runde 4 erreichte er den 2. Platz. Nach der Hälfte des Rennens entbrannte das spannende Duell um Platz 3 zwischen Haavisto und Talviku. In der 10. Runde konnte sich Talviku durchsetzen und sich etwas von seinen Vordermännern absetzen, doch er stürzte in einer Rechtskurve. Bei diesem Crash beschädigte er sich den Gasgriff, sodass er das Rennen frustriert aufgeben musste. Jere Haavisto erbte den zweiten Platz und sicherte sich damit auch den dritten Platz in der Gesamtwertung der ADAC MX Masters 2026. Sarholz-KTM-Pilot Noah Ludwig wurde mit einem 4-7-4-Ergebnis Vierter der Gesamtwertung und verbesserte sich damit im Gesamtklassement auf Platz 5.

Roan van de Moosdijk unantastbar

Champion Roan van de Moosdijk war der überragende Mann des Wochenendes. Jere Haavisto wurde mit einem 5-2-2-Ergebnis Zweiter der Tageswertung vor Tom Koch, der nach seinem Sturz im Samstagsrennen mit zwei zweiten Plätzen am Sonntag zufrieden war. Damit enden die ADAC MX Masters 2026. Tom Koch, Noah Ludwig und Valentin Kees (KTM) bereiten sich in den kommenden Tagen auf das Motocross der Nationen in Ernée vor.

ADAC MX Masters, Fürstlich Drehna

Roan van de Moosdijk (NED), KTM, 1-1-1, 75 Punkte Jere Haavisto (FIN), KTM, 5-2-2, 60, (-15) Tom Koch (GER), KTM, 6-3-3, 55, (-20) Noah Ludwig (GER), KTM, 4-7-4, 50, (-25) Kevin Brumann (SUI), Husqvarna, 3-8-6, 48, (-27) Max Thunecke (GER), Suzuki, 7-5-7, 44, (-31) Markuss Kokins (LAT), GASGAS, 14-4-9, 37, (-38) Jörgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha, 2-6-DNF, 37, (-38) Kaarel Tilk (EST), Husqvarna, 12-15-5, 31, (-44) Peter König (GER), KTM, 13-9-10, 31, (-44)

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Meisterschaftsendstand ADAC MX Masters 2026

Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 479 Punkte Tom Koch (D), KTM, 375 Punkte, (-104), (-104) Jere Haavisto (FIN), KTM, 333 Punkte, (-146), (-42) Jörgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha, 311 Punkte, (-168), (-22) Noah Ludwig (D), KTM, 300 Punkte, (-179), (-11) Maximilian Spies (D), KTM, 252 Punkte, (-227), (-48) Max Nagl (D), Triumph, 214 Punkte, (-265), (-38) Max Thunecke (D), Suzuki, 192 Punkte, (-287), (-22) Nico Koch (D), KTM, 177 Punkte, (-302), (-15) Tomas Kohut (SVK), Husqvarna, 168 Punkte, (-311), (-9)

Thema der Woche Grosser Preis von Spanien auf dem neuen Madring: Strecke top oder Flop? Die Madrilenen hatten sich viel vorgenommen für den ersten Formel-1-WM-Lauf ihrer Stadt seit 1981. Aber sind die hohen Erwartungen an den neuen Mischkurs Madring wirklich erfüllt worden? Weiterlesen

ADAC MX Youngster Cup – Meisterschaftsendstand

Nicolai Skovbjerg (DEN), Husqvarna, 476 Punkte Sebastian Leok (EST), Husqvarna, 334, (-142) Saku Mansikkamäki (FIN), KTM, 287, (-189) Scott Smulders (NED), Husqvarna, 251, (-225) Valentin Kees (GER), KTM, 222, (-254) Lyonel Reichl (LIE), KTM, 220, (-256)

ADAC MX Junior Cup 125 – Meisterschaftsendstand

Lucas Leok (EST), KTM, 283 Punkte Emil Ziemer (CH), KTM, 266, (-17) Timo Heuver (NL), Fantic, 164, (-119) Finn Lange (D), KTM, 153, (-130) Dawid Zaremba (PL), Yamaha, 141, (-142) Max Meyer (D), Yamaha, 124, (-159)

ADAC MX Junior Cup 85 – Meisterschaftsendstand

Martins Cirulis (LAT), Husqvarna, 266 Punkte Harry Dale (GB), KTM, 229, (-37) Patriks Cirulis (LAT), Husqvarna, 224, (-42) Robin Robert Mooses (EST), Husqvarna, 157, (-109) Tom Sönke Hänel (D), KTM, 141, (-125) Luca Nierychlo (D), KTM, 117, (-149)

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