ADAC MX Masters
Nico Koch wechselt von Becker Racing zu Sarholz KTM
Das deutsche Sarholz KTM-Team startet im kommenden Jahr mit Nico Koch und Noah Ludwig. Koch wird bereits am 6.-7. November beim Supercross Stuttgart für sein neues Team an den Start gehen.
Nach dem Ausscheiden von Tom Koch,
Frühere Teamkollegen finden wieder zusammen
Interessantes Detail: Noah Ludwig und Nico Koch fuhren schon 2023 gemeinsam für Becker Racing und kennen sich deshalb aus dieser Zeit als Teamkollegen.
Spezialist für Supercross
Besonders im Supercross machte sich Nico Koch einen Namen. Beim Supercross Dortmund 2024 führte er zeitweise die SX2-Finals an und erreichte an zwei Veranstaltungstagen den dritten Platz. Die Saison 2023/2024 schloss er ebenfalls als Gesamtdritter des ADAC SX Cups ab.
Zweimal für US Finals qualifiziert
Bei seinem AMA-Supercross-Debüt 2025 in San Diego erreichte er auf Anhieb das 250SX-Finale und wurde 17. Ein Jahr später wiederholte er dieses Ergebnis in Seattle. Dort sorgte er bereits im Zeittraining mit Gesamtrang 7 für Aufsehen und sammelte erneut fünf Meisterschaftspunkte.
Der Schwerpunkt des Teams liegt auf den ADAC MX Masters und der deutschen Supercross-Meisterschaft. Kochs Debüt im neuen Team wird bereits am 6.-7. November 2026 beim Supercross Stuttgart stattfinden.»
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