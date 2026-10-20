Nico Koch wechselt von Becker Racing zu Sarholz KTM

Nach dem Ausscheiden von Tom Koch, der von Sarholz-KTM zum neu formierten ERC-Kawasaki-Team wechselte , zog Teamchef André Sarholz nach und engagierte seinerseits Nico Koch für die kommende Saison. Nico Koch, der übrigens weder mit Tom noch mit Tim Koch verwandt oder verschwägert ist, startete bislang für Becker Racing. Der Braunschweiger fühlt besonders im Supercross-Bereich zu Hause.

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Frühere Teamkollegen finden wieder zusammen

Interessantes Detail: Noah Ludwig und Nico Koch fuhren schon 2023 gemeinsam für Becker Racing und kennen sich deshalb aus dieser Zeit als Teamkollegen.

Spezialist für Supercross

Besonders im Supercross machte sich Nico Koch einen Namen. Beim Supercross Dortmund 2024 führte er zeitweise die SX2-Finals an und erreichte an zwei Veranstaltungstagen den dritten Platz. Die Saison 2023/2024 schloss er ebenfalls als Gesamtdritter des ADAC SX Cups ab.

Zweimal für US Finals qualifiziert

Bei seinem AMA-Supercross-Debüt 2025 in San Diego erreichte er auf Anhieb das 250SX-Finale und wurde 17. Ein Jahr später wiederholte er dieses Ergebnis in Seattle. Dort sorgte er bereits im Zeittraining mit Gesamtrang 7 für Aufsehen und sammelte erneut fünf Meisterschaftspunkte.

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Der Schwerpunkt des Teams liegt auf den ADAC MX Masters und der deutschen Supercross-Meisterschaft. Kochs Debüt im neuen Team wird bereits am 6.-7. November 2026 beim Supercross Stuttgart stattfinden.»