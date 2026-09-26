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Roan van de Moosdijk (KTM) dominiert Samstagsrennen in Fürstlich Drehna

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der bereits als Champion feststehende Kosak-KTM-Pilot Roan van de Moosdijk das Samstagsrennen zum Saisonfinale der ADAC MX Masters in Fürstlich Drehna.

ADAC MX Masters

Roan van de Moosdijk
Roan van de Moosdijk
Foto: ADAC
Roan van de Moosdijk
© ADAC

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Samstagsrennen zum Saisonfinale der ADAC MX Masters in Drehna: Der schon vor dem Rennen als Champion feststehende Kosak-KTM-Pilot Roan van de Moosdijk legte bereits im Zeittraining Bestzeit vor und startete von der Pole-Position.

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Ergebnis Qualifying

  1. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 1:40,357

  2. Jere Haavisto (FIN), KTM, -0,873

  3. Tom Koch (D), KTM, -1,255

  4. Jörgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha, -1,395

  5. Nico Koch (D), KTM, -1,709

  6. Noah Ludwig (D), KTM, -1,935

Start-Ziel-Sieg van de Moosdijk

Der Niederländer zog im ersten Lauf den Holeshot, übernahm die Führung und setzte sich vom Feld ab. Van de Moosdijk gewann mit einem Vorsprung von 12,5 Sekunden vor Jörgen-Matthias Talviku (Yamaha). Dritter wurde der schweizerische Husqvarna-Pilot Kevin Brumann.

Im Artikel erwähnt

Noah Ludwig bester Deutscher im Feld

Sarholz-KTM-Pilot Tom Koch, bei dem es noch um den Vizemeistertitel geht, rangierte vier Runden lang auf Platz 2, fiel aber bis zum Ende des Rennens noch auf Platz 6 hinter den Finnen Jere Haavisto (Schmicker KTM) zurück. Blitzstarter Noah Ludwig (KTM) rangierte zunächst auf Platz 2, lieferte sich ein Duell mit Kevin Brumann und beendete das Rennen schließlich auf Platz 4 als bester deutscher Fahrer.

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Samstagsrennen, ADAC MX Masters Drehna

  1. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 29:30,308

  2. Jörgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha, +12,486

  3. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, +41,221

  4. Noah Ludwig (D), KTM, +44,353

  5. Jere Haavisto (FIN), KTM, +1:04,321

  6. Tom Koch (D), KTM, +1:16,886

  7. Max Thunecke (D), Suzuki, +1:18,140

  8. Mike Gwerder (CH), KTM, +1:34,388

  9. William Kleemann (DK), KTM, +1:36,615

  10. Anton Neidert (S), Yamaha, +1:45,914

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Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

Pos
Fahrer
Fahrer
Start Nr
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

Roan van de Moosdijk

Kosak Racing Team

Roan van de Moosdijk

39

16

29:30,308

1:45,852

25

02

Jörgen‐Matthias Talviku

SHR Motorsports by Hartje

Jörgen‐Matthias Talviku

261

16

+12,486

1:46,736

22

03

Kevin Brumann

MX Handel Husqvarna Racing

Kevin Brumann

87

16

+41,221

1:47,533

20

04

Noah Ludwig

KTM Sarholz Racing Team

Noah Ludwig

300

16

+44,353

1:47,927

18

05

Jere Haavisto

Schmicker Silve Racing

Jere Haavisto

142

16

+1:04,321

1:47,687

16

06

Tom Koch

KTM Sarholz Racing Team

Tom Koch

226

16

+1:16,886

1:46,816

15

07

Max Thunecke

Johannes Bikes Suzuki

Max Thunecke

410

16

+1:18,140

1:50,224

14

08

Mike Gwerder

HTS Racing Team

Mike Gwerder

696

16

+1:34,388

1:48,572

13

09

William Voxen

Werthmann Racing Team by Mefo Sport

William Voxen

138

16

+1:36,615

1:50,684

12

10

Anton Neider

RGS Racing

Anton Neider

460

16

+1:45,914

1:51,259

11

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    Rund um den Mühlberg, Deutschland
    26.–27.09.2026
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  1. Vergangen

    Gaildorf

    Auf der Wacht, Deutschland
    08.–09.08.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Vellahn

    Motorsport Arena "Vellahner Heide", Deutschland
    29.–30.08.2026
    Zum Event

  3. Live

    Furstlich Drehna

    Rund um den Mühlberg, Deutschland
    26.–27.09.2026
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