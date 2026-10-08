Lamborghini und ABT bauen Zusammenarbeit aus und starten in mehreren Serien

Kurz vor dem diesjährigen DTM-Saisonfinale in Hockenheim gab ABT Sportsline bekannt, dass sie ihre Zusammenarbeit mit Lamborghini um mehrere Jahre verlängern. Seit 2025 tritt das Team aus Kempten mit Fahrzeugen von Lamborghini an, nachdem das Team im Vorjahr auf den Huracán GT3 setzte, fährt das Team in diesem Jahr mit dem neuen Temerario GT3 in der DTM.

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Das DTM-Programm wird auch im Jahr 2027 fortgesetzt. Erneut wird der Rennstall mit zwei Lamborghini Temerario GT3 in der DTM antreten. Die Fahrer wird der Rennstall zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.

Beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring wird das Team erstmals mit dem Lamborghini Temerario GT3 antreten. Erste Testfahrten absolvierte das Team kurz vor dem DTM-Saisonfinale mit Luca Engstler am Steuer.

In den Wintermonaten wird ABT Sportsline erstmals in der GT Winter Series in Portugal und Spanien antreten.

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Neuland betritt die Mannschaft aus Kempten in der Lamborghini Super Trofeo Europe, in der das Team zwei der brandneuen Lamborghini Temerario Super Trofeo einsetzen wird.

Genauere Details zu den generellen Rennprogrammen wird ABT Sportsline zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.

«Die langfristige Fortsetzung unserer Zusammenarbeit mit ABT ist ein wichtiger Schritt für Lamborghini Squadra Corse», erklärt Andrea Reggiani, Leiter von Lamborghini Squadra Corse. «ABT verfügt über jahrzehntelange Erfahrung auf höchstem Niveau im Motorsport und bringt gleichzeitig den nötigen Ehrgeiz mit, um ein Programm dieser Größenordnung kontinuierlich weiterzuentwickeln. Die erste gemeinsame Saison mit dem Temerario GT3 hat beiden Seiten viele wichtige Erkenntnisse geliefert. Im Jahr 2027 werden wir diese Zusammenarbeit erheblich ausweiten.»

«Unsere Zusammenarbeit mit Lamborghini hat sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt», erklärt Thomas Biermaier, Geschäftsführer von Abt Sportsline. «Die erste gemeinsame Saison in der DTM mit dem Temerario GT3 war für uns in vielerlei Hinsicht ein intensives Lernjahr. Ein völlig neues Auto in einer so hochkarätigen Meisterschaft einzusetzen, stellt eine große Herausforderung dar. Gleichzeitig haben wir im Laufe der Saison große Fortschritte gemacht, Podiumsplätze errungen und enorm viel über das Auto gelernt. Diese Erfahrungen wollen wir nun nutzen und unsere Arbeit im Winter konsequent fortsetzen. Das Ziel für 2027 ist klar: An der Seite von Red Bull und Lamborghini wollen wir erneut um die Meisterschaft kämpfen und den nächsten Titel nach Kempten holen. Deshalb investieren wir bewusst und massiv in unsere Vorbereitung. Insbesondere werden wir an der GT Winter Series teilnehmen, um vor Saisonbeginn möglichst viele Kilometer unter Rennbedingungen zu sammeln. Gleichzeitig gewinnt unser Gesamtprogramm eine ganz neue Dimension. Zwischen der DTM, den 24 Stunden vom Nürburgring und unserem Engagement in der Lamborghini Super Trofeo steht dem gesamten Team sowie unserem Unternehmen eine große Aufgabe bevor. Genau das begeistert uns. Mit Lamborghini haben wir einen starken Partner an unserer Seite und können zudem auf die langjährige Unterstützung von Red Bull und unseren anderen Partnern zählen. Gemeinsam wollen wir nachhaltigen Erfolg aufbauen und die nächsten Kapitel dieser Zusammenarbeit schreiben.»

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