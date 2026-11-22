Ken Roczen setzte auch am Sonntag in Paris seine Siegesserie fort. Schon im Training brannte der Thüringer die schnellste Rundenzeit in den Boden. Er gewann die Superpole und alle 3 Läufe. Damit hatte der US Supercross-Champion in Paris das perfekte Wochenende. Zum zum zweiten Mal nach 2022 holte er den Titel 'König von Paris' – damals noch auf Honda. Nach 1998 (Larry Ward) holte er den Königstitel wieder für Suzuki.

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Ken Roczen stellt neuen Rekord auf

Mit 32 Jahren wurde Ken Roczen zugleich der älteste Sieger des Supercross Paris. Diesen Rekord hielt bislang Marvin Musquin, der 2021im Alter von 31 Jahren den Königstitel gewinnen konnte.

Jason Anderson – best of the rest

Roczens Teamkollege Jason Anderson zeigte auf dem zweiten Platz ebenfalls sehr starke Leistungen. 6 Wochen vor dem Start das US-Supercross-Saison Anderson präsentierte sich Anderson in ausgezeichneter Form. «Ich glaube, er ist hier sein bestes Rennen gefahren», meinte Anderson zu Roczen. «Das hat Spaß gemacht und wir haben uns gegenseitig gejagt. Es war ein unterhaltsames Rennen.»

Ken Roczen erneut überlegen

Insgesamt war Roczens Auftritt in Paris eine bravouröse Vorstellung. Er blieb fehlerfrei und zeigte besonders in den Whoops seine Klasse. «Im Main Event habe ich mich am besten gefühlt», erklärte der Thüringer nach dem Rennen. «Mein Start war nicht optimal, aber ich habe mich heute richtig gut gefühlt. In den letzten paar Runden gab es viele Überrundungen, aber ich habe gesehen, dass Jason etwas zurückgefallen war. Also bin ih am Ende auf Sicherheit gefahren. Ich bin so glücklich über das perfekte Wochenende. Mehr kann ich mir nicht wünschen.»

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Sonntags- und Gesamtwertung

Die Sonntags-Tageswertung gewann Ken Roczen vor Jason Anderson und Aaron Plessinger (Triumph). Die Königswertung gewann Ken Roczen vor Jason Anderson und Jordon Smith.

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Paul Haberland verfehlt Top-10 knapp

Paul Haberland (Kawasaki) beendete die Sonntags-Rennen auf den Plätzen 16, 13 und 11. Im Sonntags-Main-Event verfehlte er die Top-10 nur knapp. In der Gesamtwertung belegte der Erfurter Platz 14.

Gesamtwertung SX1, König von Paris