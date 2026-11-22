Nach einem etwas durchwachsenen Auftakt ins Wochenende konnte der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen am Sonntag zeigen, dass er extrem schnell lernt und bereits ein ausgezeichneter Supercross-Fahrer ist. Zur Erinnerung: Am Samstag war Sacha im Training abgeflogen und beendete den Tag auf Platz 4. Für die Sonntagsrennen wurden die Whoops zwar etwas entschärft, doch das war nicht der einzige Grund für Coenens Erfolg. Er startete gut, beging kaum Fehler und blieb bis zum Ende konzentriert und schnell. Außerdem gewann er die Superpole.

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Lauf 1: Start-Ziel-Sieg für Coenen





Sacha Coenen gewann den ersten Lauf am Sonntag mit einem Start-Ziel-Sieg vor Izaih Clark (Honda) und Samstags-Sieger Jesson Turner (Yamaha).

Lauf 2: Coenen überzeugte erneut

Sacha Coenen konnte im zweiten Rennen erneut überzeugen und gewann das Renne mit einem Vorsprung von 5,4 Sekunden vor dem Franzosen Jules Pietre (Yamaha) und Jesson Turner.

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Coenen gewinnt auch Main Event

Mit seinem Sieg im SX2-Main-Event sicherte sich Sacha Coenen die Gesamtwertung und holte sich damit den Titel 'Prinz von Paris'. Cole Thompson hatte auf Platz 2 einen Rückstand von 2,9 Sekunden, Henry Miller (Kawasaki) wurde mit 4,6 Sekunden Rückstand Dritter. Mit seinem Sieg empfahl sich Sacha Coenen für die im Januar beginnenden US Supercross-Meisterschaften.

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Stefan Ekerold auf Platz 18

Stefan Ekerold beendete die Sonntagsrennen auf den Plätzen 17, 18 und 17 und die Gesamtwertung auf Platz 18.

SX2, Prince of Paris