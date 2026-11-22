Der zehnte WM-Titel war erreicht, doch Marc Marquez hatte zunächst eine andere Frage: «Achter? Ich bin Achter geworden?» Im MotoGP-Rennen von Portimao hatte sich für den Ducati-Werkspiloten alles darum gedreht, die Meisterschaft zu entscheiden. Marco Bezzecchi gewann vor Jorge Martin und Raul Fernandez. Damit stand Marc Marquez unabhängig von seinem eigenen Ergebnis als Weltmeister fest. Nur bei einem Sieg von Martin hätte der Ducati-Pilot mindestens Neunter werden müssen. Marquez beendete das Rennen auf Platz 8 und feierte seinen achten Titel in der Königsklasse sowie den zehnten insgesamt.

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Zuletzt war darüber spekuliert worden, ob dieser Meilenstein für Marquez der Anlass sein könnte, seine Karriere zu beenden. Seine Aussagen nach dem Rennen lieferten dafür keinen Hinweis. «Diese Meisterschaft verändert weder mein Leben noch meine Zukunft. Für meine Fans ist sie aber sehr wichtig», erklärte er. Die Menschen um ihn herum hätten ihn immer wieder mit derselben Forderung angetrieben: «Zehn, zehn, zehn. Und am Ende haben wir es geschafft.»

Eine ausdrückliche Ankündigung für die Saison 2027 war das nicht. Doch auf die Frage, ob acht MotoGP-Titel nun genug seien, beschrieb Marquez einen Ehrgeiz, der sich mit einer weiteren Trophäe kaum stillen lässt. «Das Problem bei Sportlern ist: Es ist nie genug. Wir sind Tiere. Wenn wir im Wettbewerb antreten, wollen wir immer gewinnen», sagte der Spanier. Zugleich weiß er um den Preis: «Das Problem – oder das Gute – am Motorradfahren ist, dass der Kampf um den Sieg immer mit einem Risiko verbunden ist.»

Marc Márquez und Ducati Foto: Gold & Goose Marc Márquez und Ducati © Gold & Goose

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Auch beim Rückblick auf seinen Wechsel von Honda zu Gresini und anschließend ins Ducati-Werksteam ließ Marquez die Tür für weitere Erfolge offen. Er sei damals Schritte zurückgegangen, um wieder Weltmeister werden zu können. «Jetzt sind wir hier. Mal sehen, ob noch weitere Titel dazukommen», sagte er. Vorerst wolle er jedoch den Moment genießen.

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Ein WM-Titel für die Fans der Startnummer 93

Wie viel ihm dieser Erfolg bedeutet, war schon im Parc fermé zu sehen. Marquez kämpfte mit den Tränen, als er sich an seine Unterstützer wandte. «Mitte der Saison haben die Fans und die Menschen um mich herum stärker daran geglaubt als ich selbst. Ich habe weiter gepusht und mein Bestes gegeben», erklärte er. «Letztes Jahr habe ich gesagt, dass ich mit dem Titel meinen inneren Frieden gefunden habe. Dieser Titel ist für alle Fans, die von 2020 bis heute an mich geglaubt haben. Das ist für euch!»

Um 15:21 Uhr setzte er die Plakette mit seinem Namen in den Weltmeister-Turm ein. Auf seinem Meistertrikot stand: «Not just any chapter. HISTORY» – nicht irgendein Kapitel, sondern Geschichte. Mit acht Titeln in der Königsklasse überholt Marquez Valentino Rossi und zieht mit Giacomo Agostini gleich. Der Italiener überreichte ihm bei den Feierlichkeiten den goldenen Weltmeisterhelm. Marquez wirkte überrascht und gerührt.

Besondere Ehre: Giacomo Agostini übergab Marc Marquez den Weltmeister-Helm Foto: Gold and Goose Photography Besondere Ehre: Giacomo Agostini übergab Marc Marquez den Weltmeister-Helm © Gold and Goose Photography

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«Mit der größten Legende unseres Sports gleichzuziehen, ist unglaublich. Dass er hierherkommt und mir den Weltmeisterhelm übergibt, war etwas ganz Besonderes», sagte Marquez. Für ihn persönlich sei der Titel von 2025 dennoch spezieller gewesen. Damals hatte er sich nach den schweren Jahren bewiesen, dass sein Weg zurück an die Spitze möglich war. Den Erfolg von 2026 widmete er vor allem seinem Umfeld und den Fans.

Marquez musste seine Herangehensweise ändern

Dafür hatte Marquez seine Herangehensweise verändern müssen. Nach seinem Comeback in Mugello lag er 102 Punkte zurück, während Aprilia vor allem über die Grand-Prix-Distanz das stärkste Paket hatte . «Schon im ersten Teil der Saison habe ich verstanden, dass es mit Instinkt allein nicht mehr funktioniert», erklärte er. Deshalb habe er stärker als je zuvor an der mentalen Seite gearbeitet.

Der entscheidende Unterschied: Marquez wollte weiterhin gewinnen, setzte sich aber nicht mehr unter den Zwang, jedes Rennen gewinnen zu müssen. «Mit dieser Einstellung wäre es in dieser Meisterschaft unmöglich gewesen, den Titel zu holen», sagte er. «Diese neue Mentalität hat mir erlaubt, Rennen auch als Siebter oder Fünfter zu beenden und Punkte mitzunehmen. Auf einer Strecke, die einem liegt, muss man dann natürlich gewinnen.»

Sein Sturz im Portimao-Sprint war für den Sonntag eine letzte Warnung gewesen. Diesmal sollte die Platzierung hinter dem Titelgewinn zurückstehen. Trotzdem fiel ihm das Rennen sichtbar schwer. «Das Motorrad funktionierte nicht – dabei war es dasselbe wie gestern. Aber ich bremste an den falschen Stellen, ließ es an den falschen Stellen rutschen und gab zu früh Gas», beschrieb Marquez seinen angespannten Auftritt.

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Als er Martin auf Platz 2 sah, versuchte er auf den Bildschirmen entlang der Strecke zu erkennen, ob der Aprilia-Pilot Bezzecchi noch einholen könnte. Erst als er dessen Vorsprung erkannt hatte, konnte Marquez etwas entspannen. Andernfalls hätte er noch einen Angriff auf Brad Binder vorbereitet.

Dass er überhaupt wieder so weit kam, schrieb Marquez auch Ducati zu. Weder nach den schwierigen ersten Rennen noch nach Le Mans habe er Druck vom Team oder von Luigi Dall’Igna gespürt. «Sie haben hart gearbeitet. Ich weiß, dass sie viel von mir erwarten. Und ich habe in jeder Situation meine 100 Prozent gegeben», betonte der Weltmeister.

Seine Antwort auf die Frage nach den tiefsten Phasen seiner Karriere passte schließlich auch zu seinem Blick nach vorn. Sowohl 2023 als auch in diesem Jahr habe es für seine Probleme eine Lösung gegeben. Und solange das so sei, bleibe sein Antrieb derselbe: «Wenn es eine Lösung gibt, werde ich weitermachen und versuchen, zu kämpfen.»

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