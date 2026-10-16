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Aston Martin vor Genesis im Training bei 6h Barcelona der FIA WEC

Harry Tincknell erzielte im Aston Martin Valkyrie die Bestzeit am ersten Trainingstag der FIA WEC beim siebten Rennwochenende 2026. Auch Genesis, Ferrari, Cadillac und Toyota kommen in die Top Fünf.

Oliver Müller

Von

FIA WEC

Der Aston Martin Valkyrie von Tom Gamble und Harry Tincknell
Der Aston Martin Valkyrie von Tom Gamble und Harry Tincknell
Foto: Moy / XPB Images
Der Aston Martin Valkyrie von Tom Gamble und Harry Tincknell
© Moy / XPB Images

Im Artikel erwähnt

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Das siebte Rennwochenende der Saison 2026 in der FIA WEC ist in vollem Gange. Auf dem «Circuit de Barcelona-Catalunya» in Montmeló ist der erste Trainingstag mittlerweile abgeschlossen – und Aston Martin präsentierte sich stark aufgelegt. Mit einer Zeit von 1:31,712 Minuten war Harry Tincknell nicht zu schlagen. Der Brite teilt sich das Steuer bekanntlich mit Tom Gamble.

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«Es war ein klasse Tag, den wir auf Platz eins in der Zeiten-Liste beenden konnten. Wir hatten zuletzt stets gute Freitage», so Tincknell. «Ich freue mich schon auf die Qualifikation. Wir hoffe, auch dann vorne zu sein. Aber es wird nicht einfach sein. Die Strecke bietet aktuell noch recht wenig Grip. Wir arbeiten aber hart weiter. Für das Rennen wird die Wettervorhersage spannend, da wohl allgemein Regen erwartet wird.»

Mit knappen 0,038 Sekunden Rückstand ging Tagesplatz zwei an das Genesis GMR-001-Hypercar von Luis Felipe Derani, André Lotterer und Mathys Jaubert, wobei Jaubert am schnellsten unterwegs war. Dritte wurden Philip Hanson, Robert Kubica und Yifei Ye im privat von AF Corse eingesetzten Ferrari 499P, denen 0,084 Sekunden auf die Spitze fehlten.

Im Artikel erwähnt

Dahinter folgten Norman Nato, Will Stevens und Alex Lynn im Cadillac V-Series.R mit einem Rückstand von 0,092 Sekunden. Die Top Fünf komplettierte der Toyota TR010 Hybrid von Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nyck de Vries. In der LMGT3-Klasse lag mit 1:41,420 Minuten der Ferrari 296 LMGT3 Evo von Francois Hériau, Simon Mann und Alessio Rovera vorne.

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