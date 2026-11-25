Die FIA WEC besteht bekanntlich aus zwei Klassen. Neben den Hypercars, die die Gesamtsiege in den Rennen unter sich ausmachen, fahren auch noch die LMGT3-Boliden in der Sportwagen-WM mit. Die neun Marken Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, McLaren, Mercedes-AMG und Porsche sind mit jeweils zwei Fahrzeugen im Feld vertreten. Die beiden Ferrari 296 LMGT3 Evo wurden 2026 von Vista AF Corse eingesetzt und von Francois Hériau, Simon Mann und Alessio Rovera sowie von Francesco Castellacci, Thomas Flohr und Davide Rigon pilotiert.

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Während der Ferrari von Hériau, Mann und Rovera die Saison auf der sechsten Position beendete, mussten Castellacci, Flohr und Rigon mit Platz 17 in der Gesamtwertung zufrieden sein. Das Trio kam auf 13 Punkte. Das beste Ergebnis konnte beim Auftritt im japanischen Fuji erzielt werden, als ein vierter Platz eingefahren wurde.

«Ich hatte eine schwierige Saison in der FIA WEC», blickt Ferrari-Werksfahrer Rigon auf den Einsatz in der Sportwagen-WM zurück. «Das beste Ergebnis war in Fuji. Dort kamen wir recht nah ans Podium heran. Es fehlte tatsächlich nur etwas mehr als eine Sekunde – und das in einem 6h Rennen. Die restlichen Saisonläufe verliefen wirklich hart. Die besten Chancen hatten noch wir in Le Mans. Doch dort mussten wir gegen Mitternacht aufgeben, da es einen Kontakt mit einem anderen Auto gab. Nun freue ich mich auf die kommende Saison.»

Mit Ferrari auch in der IMSA am Start

Rigon trat 2026 aber nicht nur in der FIA WEC im Ferrari an. Beispielsweise fuhr er auch in der amerikanischen IMSA-Serie. Dort waren die Vorzeichen anders. Denn zusammen mit den Werksfahrer-Kollegen Daniel Serra und teilweise auch Alessandro Pier Guidi teilte er sich einen 296 GT3 Evo des legendären Rennstalls Risi Competizione und startete in der GTD-Pro-Klasse.

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«In der IMSA war etwas anderes Racing, da drei Profi-Fahrer zusammen antraten. Ich fuhr mit Daniel Serra und Alessandro Pier Guidi», vergleicht Rigon. «Außerdem ist auch die Herangehensweise komplett anders, da es viele Gelbphasen gibt. In der IMSA wird versucht, dass alle Autos immer zusammenblieben, damit es schöne Re-Starts gibt. Alle sind bis in die letzte Stunde sehr eng beieinander. Natürlich ist die Performance sehr wichtig, aber den großen Unterschied macht eigentlich die Strategie.»

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Während in der IMSA somit der Fokus auf der Taktik liegt, geht es in der FIA WEC noch viel mehr darum, immer Vollgas zu geben. «In der FIA WEC geht es um die pure Performance. Man muss in den Rennen die ganze Zeit seinen Speed zeigen», stellt Rigon klar. «Jede Sekunde zählt - genauso wie auch jeder Boxenstopp. Wenn man einen kleinen Fehler macht, ist es hart, zurückzukommen – selbst bei den 24 Hours of Le Mans. Denn in der FIA WEC gibt es zumeist Full Course Yellow-Phasen anstatt Safety-Car. Somit ist es extrem schwierig, einen Rückstand wieder aufzuholen.»