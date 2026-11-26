Ganz großes Kino: Ford wird in der Saison 2027 bekanntlich in die Hypercar-Klasse der FIA WEC einsteigen – die Vorbereitungen dafür laufen aktuell auf Hochtouren. Nun wurde ein weiterer wichtiger Punkt auf der To-Do-Liste des amerikanischen Herstellers abgehakt. Denn auf dem Ford Field (so heißt das Stadion in Detroit) wurde das entsprechende Rennauto während des Thanksgiving Day NFL-Spiels zwischen den Detroit Lions und den Chicago Bears der Öffentlichkeit vorgestellt.

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Außerdem hat Ford in diesem Zusammenhang direkt auch den Namen des Hypercars enthüllt – und der ist ganz speziell und historisch: GT41. Der neue Rennwagen soll somit als Nachfolger des legendären Ford GT40 gesehen werden. Ford schlägt somit eine Brücke zu seiner eigenen Motorsport-Geschichte. Mit dem GT40 holte Ford von 1966 bis 1969 viermal in Folge den Gesamtsieg bei den 24 Hours of Le Mans. Somit ist die Aufgabe für den neuen GT41 direkt schon mal (ganz drucklos) festgesetzt.

Was steckt hinter der Bezeichnung Ford GT41?

Die Bedeutung der 41 im Fahrzeugnamen ist schnell erklärt. Wie schon bei seinem Vorgänger leitet sich der Name des GT41 von seinen Abmessungen ab. Der Abstand vom Boden bis zum Lufteinlass beträgt genau 41 Zoll. Umgerechnet sind 41 Zoll übrigens ungefähr 104 Zentimeter.

«Die Motorsport-Geschichte von Ford begann vor 125 Jahren, als mein Urgroßvater ein Rennen gewann – ein Erfolg, der ihm den Grundstein für die Gründung der Ford Motor Company ermöglichte», erklärt Bill Ford (Executive Chair der Ford Motor Company). «Unser Dreifachsieg in Le Mans im Jahr 1966 bleibt einer der prägendsten Momente in der Geschichte des Motorsports. Wir schätzen diese Vergangenheit, doch angetrieben werden wir von der Aussicht, uns neuen und noch größeren Herausforderungen zu stellen. Der Ford GT41 ist genau die Art von kühnem, kompromisslosem Projekt, das unser Blut in Wallung bringt. Es ist unsere Chance, nach Le Mans zurückzukehren und um den Gesamtsieg zu kämpfen.»

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Bereits seit einiger Zeit steht fest, dass im Ford GT41 ein V8-Saugmotor mit 5.4 Litern Hubraum für den Vortrieb sorgen wird. Die Soundkulisse des frei saugenden Aggregats wird im kommenden Jahr sicherlich die Fans an den Rennstrecken entzücken. Im Cockpit werden Logan Sargeant, Tom Blomqvist, Matt Campbell, Sebastian Priaulx, Mike Rockenfeller und Nick Yelloly sitzen. Der Franzose Tom Dillmann wurde vor einigen Tagen als Ersatzfahrer verpflichtet.

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Hollywood-Star Matt Damon als Stimme im Film

Extra für Präsentation des GT41 hat Ford auch ein kleines Filmchen gedreht, das dem amerikanischen Publikum während der NFL-Übertragung zwischen den Detroit Lions und den Chicago Bears vorgespielt wurde. Der Film wurde von Zack Snyder inszeniert und zeigt wie der Ford GT41 in einen Container verladen wird, bevor er seine Reise über den Atlantik zum legendären Circuit de la Sarthe in Le Mans antritt. Der Film spielt auch auf den Blockbuster «Le Mans 66 – Gegen jede Chance» (Originaltitel: Ford v Ferrari) an. Matt Damon, der im Kinofilm Carroll Shelby verkörperte, fungiert als Sprecher des kleinen Werbe-Filmchens.

«Die Geschichte von Le Mans ’66 zu erzählen, war einer der Höhepunkte meiner Karriere – daher fühlte es sich wie eine wunderbare Abrundung an, dem nächsten Kapitel meine Stimme leihen zu dürfen», meinte Matt Damon. «Es war ein echtes Privileg, gemeinsam mit Ford und Zack noch einmal in diese Welt einzutauchen, während sie sich erneut dem härtesten Autorennen der Welt stellen.»