Ford gibt in der Vorbereitung auf den Einstieg in die Hypercar-Klasse der FIA WEC weiter Vollgas. Zuletzt fand ein Langstrecken-Test im Motorland Aragón statt, an dem sogar mit zwei Exemplaren des (noch immer namenlosen) Rennwagens gefahren wurde. «Es war unsere erste Gelegenheit, einen 30h Test zu probieren. Wir hatten zwei Autos vor Ort – eines für die Endurance-Runs und eines für die Performance-Entwicklung», erklärte Dan Sayers (Hypercar Programm Manager bei Ford Racing). «Der Fokus lag für mich natürlich auf dem Endurance-Auto. Es gab nur ein kleines Problem mit der Kühlung, die dazu führte, dass wird um halb drei in der Nacht einen Motorwechsel durchführen mussten. Doch auch trotz dieses Wechsels konnten wir 24 der 30 geplanten Stunden fahren. Alles in allem sind wir zufrieden. Es gab keine Probleme, die uns Sorgen machen würden, denn das Kühlungsproblem war eigentlich total simpel.»

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Insgesamt fuhr Ford beim Test in Aragón mit beiden Fahrzeugen rund 7.300 Kilometer. Damit erhöhte sich der Tachostand des Testprogramms auf satte 14.400 Kilometer. Beim Test in Aragón waren erstmals auch alle sieben Piloten zugegen – neben den sechs Stammfahrern auch die Neuverpflichtung Tom Dillmann . Zudem wurde eine neue Konfiguration des V8-Motors verwendet, die mehr Leistung hatte und weniger Gewicht aufwies. Diese Spezifikation lief vorher rund 30 Stunden auf dem Prüfstand.

Einer der Hauptgründe für die Wahl eines V8-Saugmotors war dessen Einfachheit. «Ich denke es war keine Überraschung, dass wir einen V8 in einen Ford gesteckt haben», meint Sayers. «Eine Herausforderung ist sicherlich die Gesamtmasse und die Größe des Aggregats. Aber alles ist weniger komplex – keine Turbos oder Ladeluftkühler. Somit ist der Motor sehr robust. Außerdem meinten die Fahrer bereits, dass der Motor gut fahrbar wäre.»

Highspeed-Tests für Le Mans wichtig

Wichtig war in Aragón auch das Ausloten der Höchstgeschwindigkeit. «Es wurde eine Streckenvariante gewählt, mit Speeds, die sogar leicht schneller waren, als in Le Mans», so Sayers. «Wir schraubten also aus guten Gründen Bodywork ans Auto, mit dem wir die Aero-Zahlen für Le Mans ausloten konnten. Neben der Aerodynamik konnten wir auch die Bremsen testen. Das ist alles sehr repräsentativ für Le Mans.» In Bezug auf die Finalisierung des Autos steht Ford bereits bei rund 95 Prozent. Somit wird es nur noch Detailarbeiten geben. Denn nächsten Monat soll auch schon die Homologation stattfinden.

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Insgesamt sind nun rund fünfzig Prozent der Tests abgespult. Nach Absolvieren der Ausfahrt in Aragón wird der Testfokus nun auf Nordamerika gelegt. Zunächst geht es auf den Circuit of the Americas in Austin. «Mitte Dezember testen wir in Sebring. Dort werden sicherlich weitere Dinge zutage treten, von denen wir lernen können», freut sich Sayers. Im Januar steht auf der von extremen Bodenwellen geprägten Strecke in Zentralflorida der nächste 30h Test an. Danach ist ein Test in Katar geplant.