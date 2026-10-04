Live-Ticker Formel 1 Sepang: Wer gewinnt das erste Regenrennen der Saison?
Kann Pole-Setter Max Verstappen beim Formel-1-GP von Bahrain in Malaysia zum Sieg fahren? Kann Mercedes mit WM-Leader Kimi Antonelli zurückschlagen? Wie wirbelt der Regen das Feld durcheinander?
Max Verstappen ist der bislang letzte Formel-1-Sieger auf dem Sepang International Circuit. 2017 gewann er den Malaysia-GP – und in den Bahrain-GP (der ausnahmsweise in Malaysia stattfindet) startet er heute von der Pole-Position. Kann der Red Bull Racing-Pilot das in seinen ersten Sieg der Saison ummünzen? Oder kann ihm Mercedes doch noch gefährlich werden? Die Silberpfeile haben ein großes Upgrade-Paket mitgebrach, hatten bislang aber Probleme. Und wie weit kann sich Nico Hülkenberg von Startplatz 15 nach vorne kämpfen? Und welche Rolle spielt der Regen?
Der Große Preis von Bahrain in Malaysia im Live-Ticker:
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Ergebnisse Aktueller Stand