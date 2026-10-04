Live-Ticker Formel 1 Sepang: Wer gewinnt das erste Regenrennen der Saison?

Max Verstappen ist der bislang letzte Formel-1-Sieger auf dem Sepang International Circuit. 2017 gewann er den Malaysia-GP – und in den Bahrain-GP (der ausnahmsweise in Malaysia stattfindet) startet er heute von der Pole-Position. Kann der Red Bull Racing-Pilot das in seinen ersten Sieg der Saison ummünzen? Oder kann ihm Mercedes doch noch gefährlich werden? Die Silberpfeile haben ein großes Upgrade-Paket mitgebrach, hatten bislang aber Probleme. Und wie weit kann sich Nico Hülkenberg von Startplatz 15 nach vorne kämpfen? Und welche Rolle spielt der Regen?

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Der Große Preis von Bahrain in Malaysia im Live-Ticker: