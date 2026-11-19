Der Große Preis von Portugal verspricht auch in der mittleren WM-Kategorie höchste Spannung. Gerade einmal 13,5 Punkte trennen Intact-Pilot Manuel Gonzalez von seinem ersten Verfolger, Izan Guevara (Pramac-Yamaha). Sicher ist bereits, dass der Titel an einer der beiden Spanier gehen wird. Andere Piloten wurden im Kampf um die Vorherrschaft in der Moto2 abgeschüttelt.

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Vor dem ersten Fahrtag, der am Freitagnachmittag mit dem wichtigen Zeittraining abgeschlossen wird, traf SPEEDWEEK.com mit Kalex-Ingenieur Alex Baumgärtel einen der großen Fahrerlagerexperten für eine Einschätzung. Der im Paddock für die Kalex-Piloten verantwortliche Fahrwerksspezialist zu den Besonderheiten der 4592 m langen Piste: «Herausragend sind die Höhenunterschiede, auch weil es permanent hoch und runter geht. Hier geht es speziell um die Fahrer und darum, wie sie das Material zum Arbeiten bringen. Die Technik steht im Vergleich zu weniger extremen Strecken eher etwas mehr im Hintergrund. Es geht in erster Linie um eine gute Basis. Die schaut hier so aus, dass das Motorrad etwas tiefer fährt als auf anderen Pisten. Ziel ist ein tiefer Schwerpunkt, auch weil ein möglichst leichtes Handling mit den großen Höhenunterschieden gar nicht erreicht werden kann. Es gilt,, das Bike am Boden zu halten, die Wheelie-Neigung ist extrem. Eine etwas progressive Auslegung der Umlenkung hilft uns dabei.»

Alex Baumgärtel (Kalex Engineering) Foto: Gold and Goose Alex Baumgärtel (Kalex Engineering) © Gold and Goose

Doch der entscheidende Punkt, wie Baumgärtel betont: «Wichtig ist aber – wie sich die Piloten einsetzten. Fahrer mit kräftiger Statur und langem Hebel, die vielleicht sonst eher benachteiligt sind, sind klar im Vorteil – wenn sie ihren Körper auch entsprechend arbeiten lassen. Fahrer wie Alonso Lopez oder Senna Agius können an den entscheidenden Stellen Wheelies besser unterdrücken oder auch beim Einlenken etwas vor der wichtigen Kurve 14, wo es zuvor durch eine kräftige Kompression geht, viel gutmachen. Auch Ivan Ortola könnte hier seinen Körper ausspielen. Speziell im letzten Sektor kann sich das deutlich auswirken.»

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Entsprechend hat der Techniker die beiden WM-Rivalen in dieser Hinsicht weniger auf dem Radar. Beide Spanier sind nicht schlaksig, Gonzalez ist mit 1,71 m noch zwei Zentimeter kleiner als Izan Guevara. Wesentlicher Unterschied: Intact-GP-Ass Gonzalez steuert ein Moto2-Bike mit Kalex-Chassis, Herausforderer Guevara ist der einzige Moto2-Pilot in den Top 7 der WM mit der italienischen Boscoscuro. Der Hersteller-Titel ist dem Team um Alex Baumgärtel bereits nicht mehr zu nehmen.

Rechnerisch könnte in Portimao auch beim deutschen Intact-Team gefeiert werden. Auf den ersten Moto2-Titel in der Team-WM fehlen nur noch acht Punkte. Der Fahrertitel geht an Gonzalez, wenn die Intact-Kalex am Sonntag 12 Punkte auf Pramac-Pilot Guevara herausfährt.